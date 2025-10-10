▲ Vista aérea de la falla de San Andrés en la llanura del Carrizo, California, en 2007. Foto Wikimedia Commons

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025

Cuando finalmente se produzca el temblor colosal, los sismólogos esperan que se derrumben edificios de gran altura, se produzcan incendios masivos, se quemen cientos de casas, se deformen las carreteras de Los Ángeles y potencialmente se produzca un tsunami que podría impedir que los rescatistas lleguen a las decenas de miles de personas amenazadas.

Pero resulta que ese “no es el peor escenario posible”, dijo Chris Goldfinger, geólogo marino de la Universidad Estatal de Oregon, en una declaración .

Goldfinger y un grupo de investigadores internacionales han encontrado una conexión entre dos importantes fallas de la costa oeste estadunidense y dicen que podría provocar el doble de devastación.

La falla de San Andrés, con su característica Hollywood, y la zona de subducción de Cascadia, en el noroeste del Pacífico, pueden estar sincronizadas, explicaron, con consecuencias desastrosas para los residentes de California, Oregon, Washington y el oeste de Canadá.

“Podríamos esperar que un terremoto en una sola de las fallas agotara los recursos de todo el país para responder”, señaló Goldfinger. “Y si ambos se desencadenaran a la vez, entonces posiblemente San Francisco, Portland, Seattle y Vancouver quedarían en una situación de emergencia en un plazo de tiempo muy corto”.

En total, las cuatro ciudades albergan a casi 3 millones de personas, aunque hay muchas más que viven en zonas de la costa fuera de las principales metrópolis.

Cuándo podría ocurrir todo esto sigue siendo la pregunta persistente, hasta que ocurra. A menudo, sólo transcurren 200 años entre terremotos en estas fallas.

El pasado gran terremoto en la zona de subducción de Cascadia se produjo en 1700, cuando un sismo de magnitud 9 provocó olas de nueve metros de altura en el Pacífico que azotaron Japón. La probabilidad de que se produzca un temblor similar en las próximas décadas es de aproximadamente una entre ocho, según la Facultad de Ciencias de la Tierra y Minerales de la Universidad Estatal de Pensilvania.