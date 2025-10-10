E

n la mañanera presidencial del 6 de octubre se presentó un proyecto para dar una credencial de salud a la población perteneciente al IMSS, Issste e IMSS-Bienestar. Esto, con la finalidad de incrementar el acceso a la atención médica mediante el intercambio de servicio entre estas tres instituciones públicas. Significaría que la historia clínica y los resultados de gabinete estarían accesibles a los médicos eventualmente tratantes de los tres sistemas a los que incrementaría la capacidad de actuar con mayor conocimiento sobre el paciente. Esto a su vez permitiría acortar el tiempo de espera, ahorrar recursos humanos y materiales. Por otra parte, facilitaría mayor continuidad en la atención y una mejor utilización de la capacidad pública instalada.

Las razones de fondo de este planteamiento son, por una parte, la ausencia de un sistema público de salud único y, por la otra, la falta grave de infraestructura de atención médica y su distribución muy desigual en el territorio. A ello se añade la falta de personal de salud y su distribución geográfica también desigual.

Como se aprecia, hay varias razones de fondo que impiden el acceso igual a los servicios médicos de la población que son estructurales. El primer obstáculo es la segmentación y fragmentación del sistema público de salud, que a pesar de varios intentos no se ha podido resolver. No es por falta de reconocimiento del problema, sino por su relación íntima con la estructuración histórica de la sociedad con la predilección por la población ocupada en la parte más productiva de la economía (IMSS) o por la burocracia estatal (Issste). Como se puede constatar, los pasados gobiernos no comparten esta visión, pero están involucrados los derechos laborales y formas de financiamiento, que son difíciles de sustituir. Respecto a la población no asegurada, actualmente cubierta por IMSS-Bienestar (OPD) en 23 entidades federativas o los servicios de salud de los gobiernos estatales, es la población que mayores obstáculos enfrenta, a pesar de los esfuerzos desarrollados en este ámbito.

A pesar de las eventuales ventajas que pueden significar, la propuesta de credencializar a la población de las tres instituciones no resuelve ninguno de estos tres principales obstáculos. Y sin duda se debe trazar un camino claro para llegar al objetivo de un sistema público de salud eficiente y igualitario, que desde luego también debe abarcar la educación para la salud y las actividades preventivas y no sólo la atención médica.