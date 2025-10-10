Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 37

La línea 1 del Metro será reabierta en su totalidad a mediados de noviembre, cuando concluyan la obra civil y las pruebas para obtener la certificación internacional de seguridad en el tramo que va de la estación Juanacatlán a la terminal Observatorio, cerrado desde finales de 2023.

En un recorrido por este último trayecto, aún en intervención, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, consideró que el tiempo que se ha esperado para concluir los trabajos de renovación de esta línea, que empezaron en julio de 2022, valdrá la pena porque se entregará a la ciudadanía un transporte moderno, seguro, incluyente, que será ejemplo a nivel internacional.