▲ En el exterior de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas del gobierno de la ciudad, ni los vehículos pesados que transporta la mezcla se salvan de los baches que tienen que sortear en la entrada sobre la avenida del Imán. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 37

Las rejas de la amplia entrada a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se mantienen abiertas para el acceso y salida todo el día de decenas de camiones de volteo, tráileres de seis ejes tipo tolva y vehículos pesados con tanques salchicha, pero con vigilancia de cuatro elementos policiacos que resguardan celosamente el paso a las instalaciones ubicadas en avenida Imán, en Coyoacán.

Los conductores trasladan a diario mezcla asfáltica para tapar los baches de las calles y avenidas de las 16 demarcaciones de la capital, pero aun los choferes de las pesadas unidades no se salvan de los hoyos ni en la planta de asfalto, porque tienen que esquivar o caer en los que están en la entrada sobre la avenida y sortear el mal estado en que se encuentra el acceso lleno de grietas y deformaciones en el suelo.

En dos días afuera de las instalaciones, se observó entrar y salir pesadas unidades rumbo a las alcaldías La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, a una velocidad de unos 30 kilómetros por hora. La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dijo que estableció un contrato de obra sólo para la compra de mezcla asfáltica hasta por un máximo de 34 mil 168 toneladas y un monto de 30 millones de pesos. Mientras, autoridades de Miguel Hidalgo señalaron, sin precisar cantidades, que prefieren comprar en la planta de asfalto porque vende la mezcla alrededor de 30 por ciento más barato en comparación con otras plantas.

El conductor de un vehículo pesado con capacidad para 30 toneladas dijo que la mezcla tenía como destino las calles de la demarcación La Magdalena Contreras, que alcanzaría para cubrir 200 metros cúbicos, con espesor de siete centímetros, y que en ocasiones le ha tocado la ficha número 30 de la fila.