Viernes 10 de octubre de 2025, p. 37
Las rejas de la amplia entrada a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se mantienen abiertas para el acceso y salida todo el día de decenas de camiones de volteo, tráileres de seis ejes tipo tolva y vehículos pesados con tanques salchicha, pero con vigilancia de cuatro elementos policiacos que resguardan celosamente el paso a las instalaciones ubicadas en avenida Imán, en Coyoacán.
Los conductores trasladan a diario mezcla asfáltica para tapar los baches de las calles y avenidas de las 16 demarcaciones de la capital, pero aun los choferes de las pesadas unidades no se salvan de los hoyos ni en la planta de asfalto, porque tienen que esquivar o caer en los que están en la entrada sobre la avenida y sortear el mal estado en que se encuentra el acceso lleno de grietas y deformaciones en el suelo.
En dos días afuera de las instalaciones, se observó entrar y salir pesadas unidades rumbo a las alcaldías La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, a una velocidad de unos 30 kilómetros por hora. La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dijo que estableció un contrato de obra sólo para la compra de mezcla asfáltica hasta por un máximo de 34 mil 168 toneladas y un monto de 30 millones de pesos. Mientras, autoridades de Miguel Hidalgo señalaron, sin precisar cantidades, que prefieren comprar en la planta de asfalto porque vende la mezcla alrededor de 30 por ciento más barato en comparación con otras plantas.
El conductor de un vehículo pesado con capacidad para 30 toneladas dijo que la mezcla tenía como destino las calles de la demarcación La Magdalena Contreras, que alcanzaría para cubrir 200 metros cúbicos, con espesor de siete centímetros, y que en ocasiones le ha tocado la ficha número 30 de la fila.
El operador del camión de asfalto, que proviene de “familia trailera”, relató que para ingresar es necesario mostrar una papeleta, a fin de pasar al área de básculas, donde se pesa la unidad vacía, posteriormente hace fila en la que, si “es de los primeros, sale en hora y media”.
Antes de abandonar las instalaciones nuevamente pasa al área de báscula para registrar el peso del camión con la mezcla asfáltica.
Según dijo: “una vez entrando a los enormes tanques de acero con la mezcla de arena, piedra y emulsión, el vehículo se llena en máximo dos minutos a unos 200 grados.
“Lo que da más trabajo es subir al contenedor para colocar la lona; no podemos salir con el camión destapado, ya que el olor de la mezcla a hidrocarburo es muy pesado, se siente en la nariz y las vías respiratorias, pero no hay de otra”.
La alcaldesa de Tlalpan explicó que de octubre de 2024 y al cierre del cuarto bimestre del año se repararon más de 16 mil 500 baches y 66 mil metros de carpeta asfáltica. Precisó que a septiembre ha aplicado alrededor de 12 mil toneladas de material que ha beneficiado a las colonias, pueblo y barrios Isidro Fabela, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo, así como las zonas de Miguel Hidalgo, Padierna y Coapa.