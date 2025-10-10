Algunos afectados deben pagar hasta $400 de taxi y dormir fuera de casa
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 37
Debido a las seis suspensiones del servicio en lo que va del año por lluvias y los constantes retrasos, la línea A del Metro se ha convertido en un verdadero tormento para los usuarios, ya que cada vez que se interrumpe la operación, algunos se ven obligados a gastar hasta 400 pesos en taxis, buscar hoteles para pasar la noche o llegar a sus hogares en la madrugada.
En esa ruta que va de Pantitlán a La Paz y que moviliza diariamente a cerca de 202 mil 617 pasajeros, entrevistados señalaron que incluso cuando opera con normalidad, los trenes tardan en pasar, situación que se agudiza con las lluvias, que convierten el transporte en un verdadero caos, con ríos de personas en los andenes que los obliga a buscar alternativas de movilidad.
“Hace dos semanas el servicio llegaba sólo hasta la estación Guelatao; venía desde Tacubaya, donde entreno, y vivo en Ixtapaluca. No me quedó de otra más que quedarme en un hotel”, relató Rogelio Hernández, deportista, quien dijo que para prevenirse y no llegar tarde a sus actividades debe salir con una hora de anticipación.
Otros usuarios comentaron que debido a las condiciones meteorológicas la saturación de los vagones genera pérdida de tiempo, al tener que esperar el paso de al menos tres trenes para poder abordar un convoy, aunado a la marcha lenta, que puede prolongar la espera hasta 40 minutos.
Horas de espera
Mientras, Alfredo comentó que la última vez que se suspendió el servicio llegó a su domicilio, ubicado en Los Reyes La Paz a las tres de la madrugada, debido a que tuvo que esperar horas para poder abordar un microbús y el tramo que tuvo que atravesar estaba colapsado por el tránsito vehicular y las anegaciones.
De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo, junio y septiembre fueron los meses que registraron la mayor cantidad de interrupciones por inundaciones en la zona de vías, con un total de cinco casos, mientras en julio se reportó sólo una suspensión.
Al respecto, Ernesto Morúa, analista de movilidad urbana, sostuvo que el Metro debería mejorar su protocolo de comunicación en toda la red, además del que ya tiene en redes sociales.“Sería útil que las pantallas informaran qué línea no está en servicio o presenta problemas, para que los usuarios puedan buscar alternativas de traslado”.