▲ Inundaciones, interrupciones en el suministro de energía eléctrica y fallas geológicas han puesto a prueba la tolerancia de miles de personas que a diario hacen uso de la línea A del Sistema de Transporte Colectivo. Foto Alfredo Domínguez

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 37

Debido a las seis suspensiones del servicio en lo que va del año por lluvias y los constantes retrasos, la línea A del Metro se ha convertido en un verdadero tormento para los usuarios, ya que cada vez que se interrumpe la operación, algunos se ven obligados a gastar hasta 400 pesos en taxis, buscar hoteles para pasar la noche o llegar a sus hogares en la madrugada.

En esa ruta que va de Pantitlán a La Paz y que moviliza diariamente a cerca de 202 mil 617 pasajeros, entrevistados señalaron que incluso cuando opera con normalidad, los trenes tardan en pasar, situación que se agudiza con las lluvias, que convierten el transporte en un verdadero caos, con ríos de personas en los andenes que los obliga a buscar alternativas de movilidad.

“Hace dos semanas el servicio llegaba sólo hasta la estación Guelatao; venía desde Tacubaya, donde entreno, y vivo en Ixtapaluca. No me quedó de otra más que quedarme en un hotel”, relató Rogelio Hernández, deportista, quien dijo que para prevenirse y no llegar tarde a sus actividades debe salir con una hora de anticipación.

Otros usuarios comentaron que debido a las condiciones meteorológicas la saturación de los vagones genera pérdida de tiempo, al tener que esperar el paso de al menos tres trenes para poder abordar un convoy, aunado a la marcha lenta, que puede prolongar la espera hasta 40 minutos.