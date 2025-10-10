Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 36

Durante los trabajos de demolición del antiguo Hospital Dr. Gonzalo Castañeda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ubicado en Tlatelolco, trabajadores identificaron presuntos restos óseos humanos, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

El hallazgo se realizó ayer por la tarde y fue reportado a elementos de la policía capitalina, quienes se trasladaron hasta el lugar. Ahí constataron que se trataba de restos óseos, por lo que se dio parte a la fiscalía capitalina.

En tanto, el Issste señaló que “los trabajos continuaron de manera controlada, con el propósito de asegurar todos los elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil”.

Peritos de la FGJ realizaron el levantamiento de los restos, se abrió la carpeta de investigación y se giró oficio a la Policía de Investigación para el inicio de las diligencias.

En otros hechos, agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Christian Abraham Gutiérrez, El Farrukito, quien se hizo viral bailando reguetón en las micheladas de Tepito.

El Farrukito, pertenece a La Unión Tepito, y fue aprehendido en posesión de 106 bolsitas de plástico con mariguana, una pipa de vidrio para piedra, un teléfono celular y dinero en efectivo.