Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 36

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en la Ciudad de México habrá dos patrullas por cada colonia para reforzar la vigilancia y se realizarán asambleas vecinales cada mes para evaluar el desempeño de los policías, que deberán rendir cuentas a la ciudadanía.

Luego de inaugurar un módulo de la policía en Coyoacán, aseguró que en lo que va del año en esta alcaldía se logró reducir 27 por ciento la incidencia delictiva, al disminuir delitos de alto impacto como homicidios, robos a transeúntes y de vehículos.

Anunció la recuperación de 500 módulos de seguridad de la ciudad, y remarcó: “vamos a garantizar que tengan policía las 24 horas, los siete días de la semana”.

La mandataria informó que su administración adquirió 30 mil nuevas videocámaras, lo que incrementa a 115 mil el total en la capital, superando a muchas ciudades de América en materia de videovigilancia.

De manera paralela, se han incorporado más de 3 mil 500 patrullas nuevas para reforzar la presencia policial en todas las colonias, añadió.