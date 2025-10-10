Inaugura módulo de policía en Coyoacán // Tendrán elementos su propio hospital
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 36
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en la Ciudad de México habrá dos patrullas por cada colonia para reforzar la vigilancia y se realizarán asambleas vecinales cada mes para evaluar el desempeño de los policías, que deberán rendir cuentas a la ciudadanía.
Luego de inaugurar un módulo de la policía en Coyoacán, aseguró que en lo que va del año en esta alcaldía se logró reducir 27 por ciento la incidencia delictiva, al disminuir delitos de alto impacto como homicidios, robos a transeúntes y de vehículos.
Anunció la recuperación de 500 módulos de seguridad de la ciudad, y remarcó: “vamos a garantizar que tengan policía las 24 horas, los siete días de la semana”.
La mandataria informó que su administración adquirió 30 mil nuevas videocámaras, lo que incrementa a 115 mil el total en la capital, superando a muchas ciudades de América en materia de videovigilancia.
De manera paralela, se han incorporado más de 3 mil 500 patrullas nuevas para reforzar la presencia policial en todas las colonias, añadió.
En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que al concluir 2025 estarán rehabilitados 27 módulos de seguridad en las 16 alcaldías, y adelantó que la meta para el próximo año será renovar 100 módulos, y para el final del sexenio serán un total de 500.
A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, señaló que en la actualidad sólo operan 97 módulos de vigilancia distribuidos en las 16 alcaldías.
Más tarde, Brugada acudió a la alcaldía Venustiano Carranza, donde puso en marcha la demolición de un inmueble ubicado en la calle primer retorno de Cecilio Robelo, en la colonia Jardín Balbuena, donde se edificará el hospital de la policía de la Ciudad de México.
El nosocomio contará con áreas de consulta externa, diversas especialidades médicas, quirófanos, laboratorio clínico y otros servicios distribuidos en un edificio de cuatro niveles con estacionamiento que se espera esté concluido en agosto del próximo año.