▲ La eritrosina o rojo 3 forma parte de los ingredientes de algunas golosinas populares como galletas y polvos para preparar gelatinas o atoles. Dicho colorante sintético representa un “riesgo no aceptable para la población”, concluyó la Cofepris. Foto Yazmín Ortega Cortés

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 36

Tras una evaluación del colorante rojo 3 o eritrosina en diversos productos que se comercializan en el país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que la exposición a través de los alimentos supera la ingesta diaria admisible, lo que representa un “riesgo no aceptable para la población”, de acuerdo con un documento que envió al Congreso de la Ciudad de México.

La comisión prevé la prohibición del colorante, cuya presencia se ha documentado en alimentos que se venden en supermercados y tiendas de barrio como galletas y polvos para preparar gelatinas o atole.

El consejo científico de la Cofepris determinará la emisión de una medida precautoria para prohibir su uso, con un periodo de implementación de 24 meses o dos años, a fin de garantizar la eliminación del colorante y dar un periodo de tiempo para la reformulación que deberán realizar las empresas.

Uno de los productos que contienen eritrosina son las galletas Arcoiris elaboradas por Gamesa, según la información nutrimental disponible en su página de internet. También se ha documentado la presencia del colorante en el atole sabor fresa de la marca Maizena; y en el polvo para preparar gelatina con agua sabor fresa de la empresa D’Gari.