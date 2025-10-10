Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 35

A un mes de la tragedia, nadie en los alrededores del puente de La Concordia olvida lo que pasó la tarde del 10 de septiembre. Pasa el ruido de los carros, pero el silencio que dejaron quienes un día fueron, se queda. Flores amarillas y rojas se han sembrado entre el pasto, que aún se encuentra ennegrecido. Entre el asfalto fracturado cruzan vecinos que guardan el dolor por las 31 personas que fallecieron.

Todos los días, Carlos Hernán camina por el lugar para acortar paso hacia su casa; logra recordar al grupo de personas que dormían bajo el puente, de quienes se decía “nadie reclamó” y cuya ausencia se siente. “El olor tardó varios días aquí, incluso en la casa olía a todas las personas que se quemaron”, lamentó.

Al menos 20 altares se levantan en la zona, con cruces, decenas de veladoras, flores, mensajes y fotografías de las víctimas; las columnas de concreto se han convertido en un lienzo donde han pintado ángeles y frases como: “Aquí habitan en silencio, pero no en olvido” y “Sus vidas honran nuestro recuerdo”.

Al otro lado de la autopista, en las casas y los puestos de comida se vive un déjà vu. “Salgo de tu pobre casa y siento que veo ahí a las personas, me ha pasado mucho eso”, contó con tristeza la señora Sofía Ambriz. En su acera, al menos cuatro personas con quemaduras graves fueron atendidas aquel día.