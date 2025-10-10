Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 35

Dos pipas se vieron involucradas ayer en diferentes hechos viales, una por choque y la otra por fuga de gas. En la madrugada del jueves, el conductor de una pipa de Pemex de doble remolque perdió el control y se impactó contra un muro de contención ubicado en avenida 551, colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero. El impacto provocó que se derramara el combustible que trasladaba en los contenedores, los cuales quedaron contra el muro de contención. No se reportaron lesionados. El conductor señaló que al dar vuelta perdió el control y se impactó contra el muro. Más tarde, en la calle Homero, colonia Polanco, en Miguel Hidalgo, ocurrió otro incidente con una pipa, por lo que se activó la válvula de retorno de vapores de la unidad con capacidad para 3 mil 600 litros de gas LP.