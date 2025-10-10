Se oponen a que se homologuen indemnizaciones
A un mes del flamazo en la alcaldía Iztapalapa, sólo saben que sigue con la integración del expediente
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 35
Familiares de las víctimas de la pipa de gas LP que explotó en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, desconocen el proceso que implementará la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y los montos de la reparación del daño de cada uno de los afectados, a un mes del accidente en el que murieron 31 personas y nueve permanecen hospitalizados.
Sandra Matías, hermana de la señora Alicia, refirió que se opondrán en caso de que las autoridades capitalinas busquen homologar los montos de reparación del daño, pues dijo que se debe hacer un análisis de cada caso, pues no fueron las mismas afectaciones, incluso para los lesionados.
Fuentes de la fiscalía señalaron al respecto que analizan junto con la empresa responsable homologar en 2 millones de pesos la reparación del daño para las víctimas mortales; sin embargo, la cifra no estaba cerrada.
Las autoridades se basan en la normatividad regida por la Ley Federal de Trabajo para llegar a un monto específico que otorgará la empresa Silza, con el fin de resarcir. Dicha reparación será independiente de lo destinado por el gobierno de la ciudad por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Al respecto, Sandra Matías dijo que hasta el jueves lo único que sabían era que la FGJ continuaba con la integración del expediente.
De acuerdo la información consultada, las carpetas de investigación que ha abierto la FGJ, que suman 75, se concentrarán en la abierta con folio CI-FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025, donde se encuentran las diferentes indagatorias, diligencias y el dictamen sobre los hechos.
Este diario dio a conocer el 15 de septiembre pasado el dictamen que la Fiscalía General de Justicia realizó, donde concluyó que el conductor de la pipa tripuló la unidad sin la suficiente capacidad técnica, en un carril diferente y a una velocidad cercana a 50 kilómetros, lo que provocó que chocara en dos ocasiones –una con la carrocería y otra con la pipa–, justo cuando ingresaba a la glorieta de la autopista México-Puebla, lo que provocó que cambiara su trayectoria y volcara.
También, que el conductor no mantuvo el control direccional de la unidad, pues identificaron daños en los parapetos de la glorieta que forman las autopistas México-Puebla y Texcoco-México.
Otro hallazgo fue que no encontraron ningún obstáculo de tránsito, tampoco un bache, y se establecieron los momentos de la colisión de la pipa de gas en cuatro pasos que fueron ejemplificados con un esquema en el que se observan los dos golpes a la unidad en la carrocería y en la pipa.
Según el dictamen, los daños causados en la vía donde ocurrió el accidente hasta el momento ascienden a 2 millones de pesos, de los cuales un millón 400 fueron causados por el tractocamión y 600 mil por la pipa.