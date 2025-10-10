▲ En el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, fueron colocados retratos de víctimas, junto con flores y veladoras, para honrar a quienes fallecieron por la explosión de la pipa de gas. Foto Jair Cabrera Torres

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 35

Familiares de las víctimas de la pipa de gas LP que explotó en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, desconocen el proceso que implementará la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y los montos de la reparación del daño de cada uno de los afectados, a un mes del accidente en el que murieron 31 personas y nueve permanecen hospitalizados.

Sandra Matías, hermana de la señora Alicia, refirió que se opondrán en caso de que las autoridades capitalinas busquen homologar los montos de reparación del daño, pues dijo que se debe hacer un análisis de cada caso, pues no fueron las mismas afectaciones, incluso para los lesionados.

Fuentes de la fiscalía señalaron al respecto que analizan junto con la empresa responsable homologar en 2 millones de pesos la reparación del daño para las víctimas mortales; sin embargo, la cifra no estaba cerrada.

Las autoridades se basan en la normatividad regida por la Ley Federal de Trabajo para llegar a un monto específico que otorgará la empresa Silza, con el fin de resarcir. Dicha reparación será independiente de lo destinado por el gobierno de la ciudad por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Al respecto, Sandra Matías dijo que hasta el jueves lo único que sabían era que la FGJ continuaba con la integración del expediente.

De acuerdo la información consultada, las carpetas de investigación que ha abierto la FGJ, que suman 75, se concentrarán en la abierta con folio CI-FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025, donde se encuentran las diferentes indagatorias, diligencias y el dictamen sobre los hechos.