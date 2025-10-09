De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 43

El Ministerio Público Federal obtuvo, en casos diferentes, vinculación a proceso para dos personas detenidas en Sonora por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud. En uno de los sucesos el imputado fue detenido en posesión de más de 10 mil tabletas de fentanilo. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada dio a conocer que Daniel G fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con la Policía Federal Ministerial, durante un cateo en un inmueble en la colonia Las Torres, en Nogales, Sonora, donde se aseguraron 10 mil 947 tabletas de fentanilo, tres cargadores, cartuchos para arma de fuego y 10 teléfonos celulares. En tanto, Leonardo M fue arrestado por elementos de seguridad en un inmueble en el fraccionamiento residencial El Conquistador, en Nogales, donde se aseguraron 416 tabletas de fentanilo, un arma de fuego, 24 cartuchos, dos cargadores, cuatro teléfonos celulares y dos camionetas. En ambos casos el togado determinó la prisión preventiva oficiosa.