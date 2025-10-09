Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 43

Oaxaca, Oax., La agencia Buena Vista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondua, fue objeto de una nueva agresión la madrugada del miércoles, denunció ayer Felipe Canseco, coordinador de la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón.

Dio a conocer que los habitantes de la localidad vecina de Santa María Yolotepec hicieron destrozos y quemaron casas del poblado, el cual se encuentra abandonado desde hace casi dos meses, lapso en el que 150 familias han permanecido desplazadas.

Según Canseco, el pasado lunes se llevó a cabo una reunión entre representantes de Yosondua y Yolotepec, así como del gobierno estatal, que resultó en avances que harían posible el regreso de los residentes. Igualmente, dichas demarcaciones acordaron no ingresar a la zona en disputa, y así generar un acuerdo de paz.

Pese a estas resoluciones, la noche del martes y el viernes, pobladores de Yolotepec ingresaron a Buenavista, donde causaron daños y prendieron fuego a al menos seis viviendas, aseguró el defensor de derechos humanos.