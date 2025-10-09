“C

omo académicos, reconocemos nuestro propio papel en estos crímenes. Son las sociedades humanas, no sólo los gobiernos, las que cometen crímenes contra la humanidad. Algunos lo hacen mediante la violencia directa. Otros lo hacen sancionando los crímenes y justificándolos, antes y después del hecho, y guardando silencio y silenciando voces en los pasillos del aprendizaje. Es este vínculo de silencio el que permite que crímenes claramente evidentes continúen sin cesar sin penetrar las barreras del reconocimiento.”

Más de mil 300 académicos israelíes publicaron estas palabras en una carta abierta en mayo de 2025, condenando la “lista horrenda de crímenes de guerra e incluso crímenes contra la humanidad, todos cometidos por nosotros mismos”, refiriéndose a la ocupación militar en Gaza y condenando específicamente la operación Carros de Gedeón como política de limpieza étnica.

Las brutales acciones israelíes en Gaza detonaron una ola global de protestas estudiantiles. Desde abril de 2024, más de 140 universidades en Estados Unidos y al menos 25 países han sido escenario de campamentos en solidaridad con Palestina. El movimiento tuvo su epicentro en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde más de un centenar de estudiantes fueron arrestados tras instalar un campamento en el campus. La protesta se replicó rápidamente en instituciones como Yale, Harvard, la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y universidades públicas de todo el país.

En Canadá, las universidades de Toronto y McGill albergaron algunos de los campamentos más duraderos. En Reino Unido, 36 universidades –incluidas Oxford y Cambridge– se sumaron a la protesta. También hubo acciones similares en Australia, Países Bajos, Francia, Alemania y América Latina.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un campamento se sostuvo 19 días hasta el inicio del periodo vacacional. Sus demandas replicaron las de universidades de otros países: alto al genocidio en Gaza, ruptura de relaciones diplomáticas y académicas entre México e Israel, cancelación de convenios entre la UNAM y universidades israelíes, boicot a empresas que apoyan al Estado de Israel y solidaridad con estudiantes reprimidos en universidades de Estados Unidos y Francia.

En el mismo periodo, decenas de universidades cortaron vínculos con instituciones académicas israelíes, en un gesto de condena y solidaridad con el pueblo palestino. Universidades en Irlanda, Países Bajos, Suiza, Noruega y Bélgica también han roto o suspendido vínculos con instituciones israelíes. Trinity College Dublin y la Universidad de Ámsterdam son algunos de los casos más destacados. En España, al menos siete universidades públicas han roto formalmente sus relaciones con universidades israelíes. Entre ellas destacan la Universidad de Barcelona, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Oviedo y la Universidad Pública de Navarra.