a conjetura de que la muerte no marca la precisa finitud de la vida, ni la vida la frontera fortuita de la muerte, es tan antigua como las supersticiones y la fe. Esa sospecha ha ocupado a mitologías y teologías. Las variantes son innumerables; menciono tan sólo un par de ellas. En la tradición occidental, tocó a un filósofo y no a un teólogo formular la versión más remota que conocemos. Inspirado en los rituales órficos, Platón forjó el concepto del alma para lidiar con esta paradoja. La muerte no es el final, sino una transición. El alma es la ejecutora de este acto. Portadora de “la idea”, la cual permanece para siempre, el ser se renueva cada vez que el alma recuerda. Platón narró esta visión de muchas maneras: en la épica del carro alado, en la perduración del poema, en la lógica circular del “recuerdo”. Aristóteles, su discípulo, rechazó en parte esta teoría (aunque sólo en parte). Su versión es, digamos, de orden naturalista: el alma es “la forma del cuerpo”. Y la muerte no señala una transición, sino una disipación. De ahí acaso el “culto a la vida” que se le suele atribuir.

El mundo latino –Roma– se inspiró en una tradición distinta: el estoicismo. Para los estoicos, la clave de este vínculo se encuentra en el inframundo de los recuerdos. Quien se ha ido actúa sobre el presente a través de la memoria. Y es impresionante en realidad la forma en que Roma profesa un cuidado por la memoria, ya sea por sus caídos o sus tribunos o sus arquitectos o sus césares. Incluso está atenta a sus gladiadores más insignes. Y, sin embargo, es un culto a la muerte, tal y como se puede esperar de un imaginario imperial.

La tradición cristiana debe su sabiduría acaso al apego a una sentencia inicial del Viejo Testamento: “Dios creó a los hombres a su imagen y semejanza”. De entrada, desechemos la banal parte anatómica de este paralelismo. Ya Jenófanes advirtió que si las vacas, los caballos y los leones tuvieran manos y pudieran pintar y esculpir, las vacas darían formas bovinas a los dioses, los caballos, formas equinas, y así los demás. ¿En qué pueden ser semejantes los dioses a los seres humanos, si los primeros son inmortales, y los segundos, finitos? La teología cristiana volvió en cierta medida a Platón para dar una salida a esta aporía: “Después de la vida, sigue una vida mejor”. A lo largo de siglos, sus artífices dedicaron fuerzas intelectuales y artísticas a imaginar y divulgar las escenas de esta convicción. Finalmente, el ser humano es un animal peculiar que requiere tanto de convicciones como de esperanzas.