Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 21

En los recientes 10 años, el sector ambiental ha enfrentado un recorte presupuestal, a pesar de que México encara “severos problemas” de deforestación, contaminación y deterioro de los ecosistemas, señalaron diversas organizaciones e instituciones educativas.

Agrupados en la Agenda Socioambiental 2024, expertos de la UNAM, así como CartoCrítica, el Instituto de Ecología de Veracruz, entre otros, advirtieron que los organismos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) responsables del cumplimiento de la normatividad y legislación en la materia registran una tendencia a la baja en sus fondos, que “la tienen al borde de la inoperancia”.

Tal es el caso, indicaron, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual “no cuenta con personal suficiente, ni con viáticos para salidas a campo que les permita cumplir con sus labores”.

El presupuesto de esta instancia pasaría de 968.3 millones de pesos en 2016 a 827 millones para el próximo año, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, lo que representa una disminución de 15 por ciento.

El caso más extremo es el de la Comisión Nacional Forestal, con una baja de más de 65 por ciento, pues en 2016 se le asignaron 7 mil 487 millones pesos y para el 2026 tendría una bolsa de 2 mil 589 millones de pesos. Lo anterior, frente a un escenario en el que de 2021 a 2024 se deforestaron 876 mil hectáreas de bosque natural en México, de acuerdo con datos del Global Forest Watch, refirieron.