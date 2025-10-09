Laura Poy Solano

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 21

Profesores disidentes de la sección 9 de Ciudad de México, adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informaron que el próximo 16 de octubre se realizarán las asambleas preliminares en cada zona escolar para elegir a los nuevos secretario y tesorero de la Sociedad Mutualista El Seguro del Maestro, que cumplirá 97 años de existencia el próximo 13 de noviembre.

En entrevista con La Jornada, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9, indicó que la sociedad mutualista ha generado beneficios para todos sus asociados por el “buen manejo de sus recursos, y porque se ha mantenido con un control democrático y transparente por parte de maestros disidentes, que han cuidado los fondos”.

Alertó que el sindicalismo institucional, que encabeza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “pretende hacerse con el control y echarle un diente al patrimonio de todos los maestros y que se ha ido construyendo con mucho esfuerzo”.

Por ello, indicó que el próximo jueves 16 de octubre “todos estamos convocados a participar en las asambleas preliminares para seleccionar a quienes nos representarán como electores en el proceso de elección que se realizará el próximo 25 de octubre, cuando sean escogidos los nuevos secretario y tesorero para el periodo 2025-2029”.