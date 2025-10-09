Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 20

Nuevo Laredo, Tamps., El cuerpo de un migrante que murió ahogado fue recuperado en el río Bravo por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Con este caso, suman tres víctimas en lo que va de 2025, la cifra más baja registrada en más de cinco años.

Lino Sosa Gutiérrez, comandante del cuerpo de bomberos, informó que esta reducción representa un cambio significativo respecto a años anteriores.

En 2024 se contabilizaron ocho fallecimientos; en 2023, nueve; en 2022, 10, y en 2021, 20, En 2020 y 2019 hubo 13 víctimas, y en 2018, 17 indocumentados ahogados.

El más reciente es un hombre de 30 a 35 años que vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul. No portaba documentos que pudieran servir para su identificación.