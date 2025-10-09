Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 20

San Luis Potosí, SLP., El activista Miguel Ángel Guzmán Michel convocó al pueblo de México a los foros informativos que organizará en noviembre para dar a conocer la iniciativa Un nuevo país sin criminalizar al pueblo.

El defensor de derechos de los pueblos pame y tének permaneció preso durante tres meses en el penal de Villa Aldama, Veracruz, tras ser acusado de terrorismo. Salió exonerado el 21 septiembre, luego de que el juzgado segundo de distrito de Veracruz emitió una orden de libertad a su favor.

Guzmán Michel, junto con las organizaciones Frente Popular Francisco Villa, el Movimiento de Liberación Nacional-Nuevo País y otras, presenta esta iniciativa para frenar la persecución y criminalización de la lucha social.