San Luis Potosí, SLP., El activista Miguel Ángel Guzmán Michel convocó al pueblo de México a los foros informativos que organizará en noviembre para dar a conocer la iniciativa Un nuevo país sin criminalizar al pueblo.
El defensor de derechos de los pueblos pame y tének permaneció preso durante tres meses en el penal de Villa Aldama, Veracruz, tras ser acusado de terrorismo. Salió exonerado el 21 septiembre, luego de que el juzgado segundo de distrito de Veracruz emitió una orden de libertad a su favor.
Guzmán Michel, junto con las organizaciones Frente Popular Francisco Villa, el Movimiento de Liberación Nacional-Nuevo País y otras, presenta esta iniciativa para frenar la persecución y criminalización de la lucha social.
En el documento que entregarán al Poder Legislativo solicitan “que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, así como que desaparezca la defensoría de oficio, para que no sigan lucrando con las personas que están encarceladas en México”.
En conferencia de prensa en la capital de la entidad, el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí campus Valles dio a conocer que cuando estuvo preso sufrió una serie de irregularidades jurídicas y violaciones a sus derechos en el penal de alta seguridad de Veracruz, acusado de “delitos fabricados” por las autoridades estatales por tratar de evitar que las mineras y cementeras que quieren asentarse en la Huasteca potosina abusen de los pueblos indígenas.