Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 20

Al concluir ayer el 60 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se adoptaron 35 resoluciones, entre ellas cuatro promovidas por México, centradas en los derechos de los pueblos indígenas, las políticas contra las drogas y la pena de muerte.

Las dos resoluciones relacionadas con pueblos indígenas fueron adoptadas sin votación, lo que refleja el consenso entre los estados miembros, de acuerdo con información del consejo. En la primera, el consejo decidió renovar por tres años el mandato de la relatora especial sobre derechos de los pueblos indígenas, con el propósito de fortalecer la vigilancia y promoción de los mismos a escala global.

La segunda señala que el tema del panel anual sobre derechos de los pueblos indígenas, a celebrarse durante la sesión 63 del consejo, será Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural: derechos y participación de los pueblos indígenas. Además, se solicitó fomentar la participación de mujeres y jóvenes indígenas, garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad y elaborar un informe resumido de la discusión.