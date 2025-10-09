▲ Campamento por personas en movilidad en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Foto Alfredo Domínguez

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 20

Frente a la reducción presupuestal de 60 por ciento que sufrió este año, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) trabaja en la gestión de recursos que, aunque no son amplios, serán suficientes para seguir desempeñando su labor en 2026 con programas prioritarios para atender personas en movilidad, señaló el Alto Comisionado, Giovanni Lepri.

El Acnur y la organización humanitaria Islam Relief USA (Irusa) anunciaron ayer una alianza para movilizar un millón de dólares destinados a fortalecer la protección e integración de solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos en México.

En un momento de gran presión sobre los fondos humanitarios a escala global –que responde al recorte de recursos aplicados por el gobierno de Estados Unidos–, Lepri destacó que esta donación “representa un oxígeno muy necesario” para continuar con actividades prioritarias, como la asistencia humanitaria en Tapachula, Chiapas, y de integración a largo plazo en la Ciudad de México, para refugiados, solicitantes de asilo y desplazados en nuestro país.

Los recursos, agregó, contribuirán a mejorar la infraestructura del recién inaugurado Centro Multiservicios en Tapachula, espacio que reúne los servicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Acnur, así como de otras organizaciones aliadas.