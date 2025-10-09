Gustavo Castillo

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 19

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) concluyó con éxito su participación en el ejercicio multinacional Unitas 2025, que se realizó en las estaciones navales de Mayport, Florida; Camp Lejeune, Carolina del Norte, y Norfolk, Virginia, Estados Unidos, del 15 de septiembre al 6 de octubre.

La Semar participó con una fuerza de tarea compuesta por 425 elementos navales, de los cuales 70 son mujeres y 355 hombres, al mando del capitán de navío Jaime Arturo Rodríguez García

La ceremonia de clausura se realizó a bordo del portaviones USS Harry S. Truman, perteneciente a la Armada estadunidense. Al evento asistió el contralmirante Julián Castillo Cepeda, en representación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar. Además de los 475 elementos, se utilizó el buque de guerra anfibia ARM Papaloapan (A-411), la patrulla oceánica ARM Oaxaca (PO-161) y el helicóptero Panther (ANX-2160).