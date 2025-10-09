Jueves 9 de octubre de 2025, p. 19
Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) concluyó con éxito su participación en el ejercicio multinacional Unitas 2025, que se realizó en las estaciones navales de Mayport, Florida; Camp Lejeune, Carolina del Norte, y Norfolk, Virginia, Estados Unidos, del 15 de septiembre al 6 de octubre.
La Semar participó con una fuerza de tarea compuesta por 425 elementos navales, de los cuales 70 son mujeres y 355 hombres, al mando del capitán de navío Jaime Arturo Rodríguez García
La ceremonia de clausura se realizó a bordo del portaviones USS Harry S. Truman, perteneciente a la Armada estadunidense. Al evento asistió el contralmirante Julián Castillo Cepeda, en representación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar. Además de los 475 elementos, se utilizó el buque de guerra anfibia ARM Papaloapan (A-411), la patrulla oceánica ARM Oaxaca (PO-161) y el helicóptero Panther (ANX-2160).
En las actividades también se incluyó un estado mayor multinacional combinado; un componente terrestre compuesto por fuerzas especiales; un equipo de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos (Blonae, por sus siglas en inglés); de operaciones ribereñas, de interdicción marítima (MIO, por sus siglás en inglés), de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) y una compañía de infantería de marina.
Durante este ejercicio se realizaron operaciones navales, aeronavales y terrestres, en las que se ejecutó un desembarco anfibio, operaciones ribereñas en aguas interiores mediante inspección a embarcaciones; combate cercano en interiores, así como búsqueda y localización de artefactos explosivos. El personal naval que participó regresó antier a México “llevando en alto la bandera nacional tras cumplir con la misión asignada, y la encomienda de proyectar nuesto poder naval en aguas internacionales”.