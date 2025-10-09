Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 19

Con retraso de ocho meses, la comisión del Senado de la Guardia Nacional (GN) aprobó ayer el informe 2024 de dicha corporación, en el que se reportó que a lo largo de ese año sufrió 284 agresiones armadas, y para repelerlas en 262 casos se abrió fuego. El documento fue entregado impreso a cada uno de los senadores en febrero pasado, durante el anterior periodo de sesiones, y se publicó en la Gaceta Parlamentaria hasta julio, y puntualiza que se usaron armas de fuego como último recurso y sólo con la finalidad de neutralizar a los agresores.

Precisa que 53 por ciento de los ataques a las fuerza armadas se concentraron en seis entidades: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Tamaulipas. Añade que la Comisión Nacional de loa Derechos Humanos no emitió recomendaciones por exceso en el uso de la fuerza durante 2024.

Durante el debate, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, celebró que se haya dictaminado el informe, pues el Senado estaba en falta por no discutirlo ni aprobarlo en el periodo de sesiones ordinario.

Agregó que el documento no es útil para evaluar el actuar de la Guardia Nacional en función de sus mandatos legales al no precisar donde se concentra la incidencia delictiva, ni los ilícitos más atendidos.