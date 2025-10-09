Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 18

Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Hermosillo, Sonora, dictó auto de vinculación a proceso contra Juan Pablo Vargas Báez, El Chuki, identificado como piloto del cártel de Sinaloa para Los Chapitos y relacionado con el grupo que se encargaba de traficar armas de grueso calibre, explosivos y cartuchos desde Tucson, Arizona, a Nogales, Sonora.

En este caso se libró orden de aprehensión contra Julio César Chavez Jr y los hermanos Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, dentro del proceso penal 15/2023.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) aportó pruebas suficientes para que el juez ordenara el inicio del proceso penal contra El Chuki por “delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas de fuego en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y a quienes fabriquen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente con funciones de dirección o administración”.

El señalado fue detenido en Badiraguato, Sinaloa, en días pasados, en un operativo conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.

Esta última aportó datos de prueba para que se dictara la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Sonora.