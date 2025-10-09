▲ En imagen de julio pasado, la nave Embraer E-195E2 de la Aerolínea del Estado Mexicano fue recibida en el AIFA. Foto Germán Canseco

La Secretaría de la Defensa Nacional proyecta expandir la participación de la Aerolínea el Estado Mexicano, Mexicana, y en 2030, el objetivo es “tener 3.52 por ciento de participación nacional”, lo que implica un incremento de 468 por ciento respecto a las operaciones realizadas en 2024. También busca que la movilización de pasajeros se incremente de 17 mil 955, este año, a más de 112 mil para 2030 con los convenios comerciales que se establezcan.

Todo lo anterior, con base en el programa institucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual refiere que para 2030 “habrá transportado millones de pasajeros de manera segura y eficiente, conectando a México con el mundo y fomentando el turismo y el comercio internacionales. Adicionalmente, en materia de transporte de carga, se prevé un crecimiento significativo que apoyará a las empresas nacionales en operaciones de exportación e importación, mediante una flota de 20 aeronaves”.

La Defensa señala en su proyecto que “se implementarán tecnologías de vanguardia para optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la experiencia del pasajero. Además, existirán alianzas comerciales con otras aerolíneas y empresas que permitirán expandir la oferta de destinos y servicios, beneficiando a los clientes y fortaleciendo el posicionamiento en el mercado nacional e internacional”.

Con ello, Mexicana “logrará consolidarse como pilar fundamental en la conectividad del país, gracias a su visión clara y misión enfocada en la excelencia, alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”, lo cual, se menciona, permitirá mejorar la movilidad de personas y mercancías en todo el territorio, incrementando la conectividad entre regiones, fomentando la construcción y modernización del transporte aéreo, impulsando un desarrollo económico equilibrado en todas las regiones y promoviendo una política industrial, comercial, de competitividad y productiva. Asimismo, la proyección establece que “para 2050, la Aerolínea del Estado Mexicano será una de las líderes en México y una de las mejores en América Latina. Será reconocida por su excelencia en el servicio, eficiencia operativa y su impulso a la conectividad y movilidad aérea en beneficio de los mexicanos”.