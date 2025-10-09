Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 17

Con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo ayer el amparo en revisión 54/2024, mediante el cual determinará si debe ejecutarse la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A través de una solicitud de ejercicio de facultad de atracción presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte aceptó conocer el recurso contra la sentencia que favoreció al ex funcionario, con el fin de analizar el estándar probatorio aplicable al libramiento de una orden de aprehensión.

En contra de la atracción votaron los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García; y a favor, Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González.

El caso se origina en una orden de aprehensión emitida el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, a petición de la FGR, que acusó a García Cabeza de Vaca de los delitos mencionados tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. El ex mandatario habría favorecido a empresas de las que era socio, adjudicándoles contratos públicos por 105 millones de pesos.