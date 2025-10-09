César Arellano García

Jueves 9 de octubre de 2025

Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo, obtuvo de un juez federal una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

El presunto líder del grupo criminal La Barredora está privado de la libertad en el penal federal del Altiplano, luego de que en septiembre un juez de control de la región judicial 9 de Villahermosa, Tabasco, lo vinculó a proceso por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados. Sin embargo, la medida no implica que salga de prisión; es para quedar a disposición del juzgado de amparo en relación con su libertad, así como del juez de control para la continuación del proceso judicial.

En tanto, el segundo tribunal colegiado en materia penal con residencia en el estado de México declaró infundado el recurso de queja de la FGR que apeló la suspensión provisional de Bermúdez Requena, concedida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del juzgado cuarto de distrito en materia penal, contra el mandamiento de captura. “El juez de distrito está diciendo que en dado caso que se ejecute la orden de aprehensión quede a su disposición en el lugar de reclusión, y a la de las autoridades jurisdiccionales para que siga el procedimiento: no implica que se esté diciendo que a través de esta suspensión vaya a ordenarse la libertad de la persona o no se pueda ejecutar la orden de aprehensión o una cuestión mayor, únicamente lo que dijo el juez fue que sí se ejecuta la orden quede a su disposición. Entonces, no hay alguna cuestión que pudiera ocasionarle un agravio al Ministerio Público y, además, los efectos dados a la suspensión son estrictamente apegados a lo que dice la Ley de Amparo”, señala el magistrado Ricardo Garduño Pasten.