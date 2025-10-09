Jueves 9 de octubre de 2025, p. 16
La Secretaría de Salud (Ssa) informó ayer sobre la liberación de la vacuna BCG contra la tuberculosis, el inicio de la distribución y la disponibilidad para su aplicación en un plazo estimado de 15 días.
En un comunicado publicado en la red social X, la dependencia calificó de seguro y eficaz el biológico, que protege contra las formas graves de la mencionada enfermedad, como la meníngea (en el cerebro) y la miliar (en la sangre).
Refirió que forma parte del esquema nacional de vacunación y su aplicación está recomendada idealmente en recién nacidos hasta los 30 días, o bien hasta los 14 años en una sola dosis, por lo que estará disponible en todas las unidades de salud de las instituciones.
Con esta acción, agregó, la Ssa reafirma su compromiso con la protección de la salud y la prevención de padecimientos transmisibles, garantizando la disponibilidad oportuna de biológicos seguros y de calidad para los ciudadanos.