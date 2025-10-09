Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 16

La Secretaría de Salud (Ssa) informó ayer sobre la liberación de la vacuna BCG contra la tuberculosis, el inicio de la distribución y la disponibilidad para su aplicación en un plazo estimado de 15 días.

En un comunicado publicado en la red social X, la dependencia calificó de seguro y eficaz el biológico, que protege contra las formas graves de la mencionada enfermedad, como la meníngea (en el cerebro) y la miliar (en la sangre).

Refirió que forma parte del esquema nacional de vacunación y su aplicación está recomendada idealmente en recién nacidos hasta los 30 días, o bien hasta los 14 años en una sola dosis, por lo que estará disponible en todas las unidades de salud de las instituciones.