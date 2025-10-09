Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 16

Investigadores y activistas en pro del derecho a la salud exhortaron al gobierno federal a fortalecer las acciones que eliminen el uso de grasas trans (aceites parcialmente hidrogenados) en todos los alimentos procesados, cuyo “único fin es garantizar una vida en anaquel más prolongada”.

En conferencia de prensa, los doctores e investigadores Claudia Ramírez, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y Patricio Ortiz, del Instituto Nacional de Cardiología, advirtieron que cada año, cerca de 13 mil decesos en México están vinculados al consumo de esas grasas, y otras 500 mil en el mundo.

Eliminan regulación

Érick Antonio Ochoa, director del colectivo Salud Justa, advirtió que la reforma a la Ley General de Salud que se discutirá en el Congreso también incluye eliminar dos párrafos del artículo 216 bis, que garantizaba medidas de prohibición para su uso en productos ultraprocesados.

Indicó que en el paquete de modificaciones a la norma también se incluyeron aspectos referentes a las grasas trans, en las que se eliminan dos párrafos del citado artículo y se establece que los alimentos, bebidas no alcohólicas y aceites no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total.