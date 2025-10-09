▲ Se darán opciones a empresas que hayan cumplido la mayor parte de la entrega de medicinas, señaló ayer la mandataria. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 16

El gobierno federal evalúa los incumplimientos en la entrega de medicamentos que estaban comprometidos por las farmacéuticas en los contratos otorgados, que los obligaban a suministrarlos en septiembre, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Advirtió que cuando concluya el análisis, podría derivar en el retiro de dichos contratos y, con base en los precios que se habían pactado, realizar subastas inversas, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, para asignarlos a otras compañías.

Adelantó que la próxima semana el gabinete de salud informará sobre las firmas que incumplieron, y reiteró que no es justificable que por adeudos del gobierno respecto a licitaciones anteriores falten al compromiso hecho este año. “Si no podían cumplir porque había adeudos previos, no hubieran concursado o hubieran dicho claramente que la entrega de los medicamentos dependía del pago. En ningún momento se estableció de esa manera”.