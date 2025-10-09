Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 15

Dos situaciones causaron tensión anoche en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Nuevamente ingresó un vehículo militar, ahora por un lapso de 15 minutos, y la Facultad de Derecho cerró sus puertas principales por un supuesto inten-to de toma de instalaciones de parte de encapuchados.

Alrededor de las 8 de la noche, una unidad del Ejército transitó por el circuito vehicular de Ciudad Universitaria, esta vez escoltada por una patrulla de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria.

La presencia del vehículo castrense fue captada en un video que se publicó en redes sociales, tras lo cual la Facultad de Veterinaria explicó que a las 19:50 personal de la Defensa trasladó un caballo para ser atendido de emergencia en el hospital veterinario del campus.