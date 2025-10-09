Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 15

Profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) rea-nudaron clases ayer en la modalidad en línea. Aunque todavía hay “resistencias”, la mayoría acordó continuar las labores académicas a través de plataformas digitales, porque tampoco pueden estar sin actividad en lo que se llevan a cabo las reparaciones y adecuaciones para instalar cámaras de videovigilancia y botones de pánico.

Por la tarde, en la Escuela Nacional Preparatoria 8 un grupo minoritario y embozado tomó las instalaciones, bloqueando la entrada con bancas y mesas.

A pesar de que la mayoría de los alumnos se opuso a la toma, los encapuchados exigen justicia por los hechos registrados durante la marcha pro Palestina de ayer, donde uno de sus integrantes resultó lesionado.

Asimismo, en la Facultad de Artes y Diseño se realizó un desalojo a raíz de una nueva amenaza de bomba, con la que ya suman más de 15 en las dos últimas semanas.

El retorno a clases virtuales en el CCH Sur se dio como resultado de una mesa de diálogo de autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con docentes de este plantel, en la que se determinó la reanudación de actividades vía remota, pero poniendo énfasis en escuchar lo que piensan o sienten los alumnos.

Las autoridades del plantel y del departamento de Sicopedagogía solicitaron a los docentes abrir las sesiones de sus clases con un diálogo cercano, dejando que cada uno exprese y manifieste lo que siente, a fin de que entre todos vayan recuperándose del homicidio ocurrido el pasado 22 de septiembre dentro del plantel y que, a decir del rector de la institución, Leonardo Lomelí, marcó un antes y un después en la historia de la universidad nacional.