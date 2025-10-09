Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 14

En septiembre se crearon 116 mil 765 nuevos empleos formales, equivalentes a un aumento de 0.5 por ciento con respecto al mes anterior y con los cuales la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegó a 22 millones 571 mil 682 trabajadores. Entre ellos están 125 mil 757 personas que laboran en plataformas digitales cuyo nivel de ingresos les permiten tener los beneficios de la seguridad social.

En la medición anual (de septiembre de 2024 a septiembre de 2025) el incremento también es marginal con 90 mil 879 plazas (0.4 por ciento). Los indicadores son negativos para 16 estados; destaca Tabasco con una reducción de 8.7 por ciento, seguido de Chiapas con -3.1; Oaxaca -2.6; Baja California y Sonora -2.1 cada uno.

También hubo disminución del empleo en Coahuila con -1.9 por ciento, Tamaulipas -1.8, Guerrero -1.6, Zacatecas -1.3, Veracruz y Puebla -1 por ciento.

En Yucatán y San Luis Potosí, la pérdida de empleo fue de menos 0.7 por ciento; Chihuahua -0.5, Tlaxcala -0.2 y Quintana Roo -0.1.