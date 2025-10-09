Jueves 9 de octubre de 2025, p. 14
En septiembre se crearon 116 mil 765 nuevos empleos formales, equivalentes a un aumento de 0.5 por ciento con respecto al mes anterior y con los cuales la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegó a 22 millones 571 mil 682 trabajadores. Entre ellos están 125 mil 757 personas que laboran en plataformas digitales cuyo nivel de ingresos les permiten tener los beneficios de la seguridad social.
En la medición anual (de septiembre de 2024 a septiembre de 2025) el incremento también es marginal con 90 mil 879 plazas (0.4 por ciento). Los indicadores son negativos para 16 estados; destaca Tabasco con una reducción de 8.7 por ciento, seguido de Chiapas con -3.1; Oaxaca -2.6; Baja California y Sonora -2.1 cada uno.
También hubo disminución del empleo en Coahuila con -1.9 por ciento, Tamaulipas -1.8, Guerrero -1.6, Zacatecas -1.3, Veracruz y Puebla -1 por ciento.
En Yucatán y San Luis Potosí, la pérdida de empleo fue de menos 0.7 por ciento; Chihuahua -0.5, Tlaxcala -0.2 y Quintana Roo -0.1.
En ocho entidades, el aumento es casi nulo: Campeche 0.02 por ciento; Durango 0.05; Querétaro y Morelos 0.1 cada uno, Guanajuato 0.3, Sinaloa y Ciudad de México están en 0.5, y Nayarit 0.7 por ciento.
En tanto, las entidades con indicador positivo son estado de México con un crecimiento de 5.8 por ciento, Hidalgo 3.9, Michoacán 3 y Colima 2.6.
Por sectores económicos, la mayor pérdida de lugares de trabajo se ha dado en la construcción con menos 6.6 por ciento, seguido de la industria extractiva -4.9, la de transformación -2 y el agropecuario -1.7.
En tanto, en transportes y comunicaciones creció 9.3 por ciento; en comercio 2.7, industria eléctrica 2.4, servicios sociales y comunales 1.1 y para empresas uno por ciento.
En los pasados 12 meses el número de empleadores registrados ante el IMSS se redujo 2.4 por ciento a un millón 39 mil 227. El organismo señaló que la baja se debe a la “implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.