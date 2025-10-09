Jueves 9 de octubre de 2025, p. 12
Con representantes de 23 países, hoy arranca en la Ciudad de México el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, una cumbre internacional que se celebrará en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y en el Complejo Cultural Los Pinos, entre otras sedes, en la que se reunirán organizaciones, movimientos sociales y amigos de La Habana para reafirmar los lazos de hermandad, así como la voluntad de acompañar al pueblo cubano en su lucha por la justicia, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos.
El programa oficial del encuentro, que se desarrollará desde hoy hasta el 12 de octubre, contempla conferencias, mesas de trabajo, intercambios culturales y presentaciones académicas y artísticas. La inauguración se realizará en el Cenart, mientras las actividades posteriores tendrán como sede principal Los Pinos. Mañana abrirá la conferencia plenaria “Cuba frente al exterminio. Una esperanza que no debe morir”, a cargo de Johana Tablada, subdirectora de la dirección general estadunidense del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Durante la jornada también se realizarán encuentros con personalidades como el pentacampeón olímpico Mijaín López, y conferencias magistrales sobre comunicación, guerra mediática y juventud cubana, en las que participarán Fernando Rojas, José Manzaneda, Elián González y Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
El sábado se realizarán mesas de trabajo sobre la lucha contra el bloqueo económico, solidaridad económica con la Isla, integración latinoamericana y caribeña, y la batalla comunicacional ante las campañas desinformativas. Por la noche, se celebrará una velada cultural en el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré.
El domingo se presentará el libro En las alas del cóndor, del general retirado Fabián Escalante, y se ofrecerá la conferencia magistral Fidel y la unidad latinoamericana y caribeña, con la participación de Aleida Guevara, Atilio Borón, Frei Betto y Camille Chalmers. El encuentro concluirá con la lectura de resolutivos y la intervención del embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa.
Rinden homenaje al Che Guevara en San Lázaro
Por otra parte, diputados en San Lázaro expresaron ayer su admiración por la revolución cubana, así como su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, durante un encuentro con Fernando González.
En la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, legisladores destacaron la resistencia y dignidad de la isla, y se manifestaron en contra de la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Washington sobre estados que supuestamente patrocinan el terrorismo.
Acompañado por el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez, González agradeció la permanente solidaridad de México, el apoyo del Parlamento en la lucha por la liberación de los Cinco Héroes y la cercanía histórica entre ambos países.
Durante la jornada, la delegación cubana fue saludada en el pleno de la Cámara de Diputados, mientras los parlamentarios rendían homenaje a Ernesto Che Guevara, al conmemorarse el 58 aniversario de su desaparición física.
González, también diputado de la isla y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, participará hoy en el encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que reunirá a más de 250 delegados de la región.
(Con información de Prensa Latina)