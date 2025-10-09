▲ Sesion ordinaria en San Lázaro, en la que los diputados realizaron un homenaje al Che Guevara. Foto Marco Peláez

Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 12

Con representantes de 23 países, hoy arranca en la Ciudad de México el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, una cumbre internacional que se celebrará en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y en el Complejo Cultural Los Pinos, entre otras sedes, en la que se reunirán organizaciones, movimientos sociales y amigos de La Habana para reafirmar los lazos de hermandad, así como la voluntad de acompañar al pueblo cubano en su lucha por la justicia, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos.

El programa oficial del encuentro, que se desarrollará desde hoy hasta el 12 de octubre, contempla conferencias, mesas de trabajo, intercambios culturales y presentaciones académicas y artísticas. La inauguración se realizará en el Cenart, mientras las actividades posteriores tendrán como sede principal Los Pinos. Mañana abrirá la conferencia plenaria “Cuba frente al exterminio. Una esperanza que no debe morir”, a cargo de Johana Tablada, subdirectora de la dirección general estadunidense del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Durante la jornada también se realizarán encuentros con personalidades como el pentacampeón olímpico Mijaín López, y conferencias magistrales sobre comunicación, guerra mediática y juventud cubana, en las que participarán Fernando Rojas, José Manzaneda, Elián González y Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

El sábado se realizarán mesas de trabajo sobre la lucha contra el bloqueo económico, solidaridad económica con la Isla, integración latinoamericana y caribeña, y la batalla comunicacional ante las campañas desinformativas. Por la noche, se celebrará una velada cultural en el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré.