▲ A fin de año o a inicios del próximo llegará El Insurgente hasta Observatorio, informó Jesús Antonio Esteva Medina en la mañanera de ayer en Palacio. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 10

El programa de carretero lleva un avance global de 60 por ciento, con una inversión de 17 mil millones de pesos en 70 frentes de trabajo, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, en tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se invertirán 4 mil millones de pesos de aquí a diciembre para reparar baches.

La mandataria precisó que el Bachetón se suspendió por la temporada de lluvias, con el fin de que la repavimentación y bacheo “duren más”, y que ahora reiniciarán el programa a escala nacional.

“Una de las quejas más grandes de la población son los baches. A nosotros nos tocan las carreteras federales, pero la idea es que nos podamos sentar con los gobernadores y presidentes municipales para que haya un programa nacional de bacheo y repavimentación.”

Esteva acudió ayer a la mañanera en Palacio Nacional, donde explicó los avances de obras; expuso que intervienen ocho autopistas con una inversión mixta de 14 mil millones de pesos.

Expuso que la carretera San Ignacio-Tayoltita (Sinaloa-Durango) está concluida y próxima a inaugurarse, en tanto que hoy entra en operación el puente Jojutla, en Morelos.