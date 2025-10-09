Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 9

Durante la sesión de ayer, el Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

La presidenta de esa Cámara, Laura Itzel Castillo, turnó la minuta a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, encargadas de dictaminar la enmienda encaminad a modernizar la Ley Aduanera, a fin de que responda a las necesidades de intercambio comercial internacional, y como parte de la estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, y el contrabando.

Casi al final de la sesión, Laura Itzel Castillo explicó que con base en sus facultades, solicitó desde el martes el apoyo de la Guardia Nacional (GN), a fin de resguardar el Senado frente a posibles disturbios durante las marchas y plantones realizados los últimos días.