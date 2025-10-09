Néstor Jiménez

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, sostuvo que las iniciativas populares ciudadanas “son obra de la izquierda”, mientras “la lucha por la efectividad del sufragio no es de la derecha” ni de la oligarquía, sino que tiene su origen en las luchas del pueblo.

Tras concluir la décima audiencia pública sobre la reforma electoral, celebrada en la sede de la Secretaría de Gobernación, Gómez Álvarez expresó que todas las propuestas que se presenten ante el Congreso cuentan con la misma legitimidad.

El debate es bienvenido pero no pactos en lo oscurito

“Puede haber mil iniciativas y todas ellas son absolutamente legítimas y bienvenidas, porque de eso se trata: de hacer un debate, de generar una discusión, de no llegar a un arreglo en lo oscurito, sino de hacerlo todo a los ojos de la sociedad”, afirmó el también ex legislador.