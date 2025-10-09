Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 7

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo de la reforma electoral es bajar el costo de los comicios, sin sacrificar principios fundamentales.

La iniciativa que se elaborará debe generar una “adecuada representación de las fuerzas partidistas, sin distorsiones y con un profundo respeto a las minorías”.

La reforma “sí busca bajar el costo de las elecciones, pues representan una fuerte carga a las finanzas públicas”, señaló durante la apertura de la audiencia pública en Sonora de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Dejó en claro que “no hay ninguna propuesta de iniciativa”, porque el proyecto se construirá con base en las sugerencias de todos los actores del tema, a fin de obtener una “reforma de la ciudadanía.

“Actualmente, hay que aclarar, no hay ninguna propuesta de iniciativa; la vamos a hacer con ustedes”, a partir de una acción planeada, con una ruta que responda a las exigencias actuales.

“¿Para qué es esta reforma? Para mejorar nuestro sistema electoral en beneficio de la ciudadanía. La reforma electoral significa mayor democracia, transparencia y austeridad. Sí, busca bajar el costo de las elecciones que actualmente representan una fuerte carga a las finanzas públicas”, advirtió.

La funcionaria responsable de la política interior del país subrayó que el objetivo es cambiar en este ámbito, pero sin sacrificar los principios fundamentales de la función electoral, tales como transparencia, legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza.

El INE no se niega al cambio: Taddei

Rodríguez Velázquez abrió esta audiencia pública acompañada por el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, y minutos más tarde escucharon a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien acudió como ponente a su ciudad natal.

Señaló que el INE “no se niega al cambio” y, con matices, coincidió con la funcionaria federal en que es momento de debatir sobre el costo de la democracia.

“Es legítimo que la sociedad exija que cada peso invertido se traduzca en más confianza y certeza” en los procesos comiciales.

Consideró necesario hallar un “equilibrio responsable” entre optimizar recursos y no sacrificar calidad, equidad y confiabilidad, sobre todo de la ciudadanía hacia las instituciones electorales, elementos muy difíciles de construir pero muy fácil de perder.