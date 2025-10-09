Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4
“Charlie Kirk no odiaba a sus oponentes. Él quería lo mejor para ellos. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo... Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos.”
“Erradicaremos a los comunistas, marxistas, fascistas y a los matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país.”
“No necesitamos otra persona con bajo coeficiente intelectual, tuvimos una durante cuatro años, no necesitamos otra. “Cualquier judío que vote por los demócratas odia su religión… se ha convertido en una camarilla antisraelí, antisemita y pro terrorista.”
“Los demócratas son el partido del odio, el mal y Satanás.”
“Estados Unidos proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos, muchos de ellos procedentes de prisiones e instituciones siquiátricas que han entrado ilegalmente en nuestro país desde todo el mundo.”
Trump ha descrito a los migrantes como: “Criminales migrantes”. “Monstruo ilegal”. “Asesinos”. “Pandilleros”. “Envenenando nuestro país”. “Quitándoles sus empleos”. “La mayor invasión en la historia de nuestro país”. “Los inmigrantes ilegales son animales, violadores, asesinos y delincuentes.”
Trump sobre la activista sueca, Greta Thunberg: “Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar la ira. Creo que debería ver a un médico. Si la ves, para ser tan joven, está muy enojada. Está muy loca. Puedes quedártela.”
“La pena de muerte es una herramienta para disuadir los crímenes más atroces.”
En su discurso de victoria tras las elecciones de 2024, Trump describió a los medios como “el campamento enemigo”: “Le dije a (su ahora vicepresidente) JD (Vance) que se uniera al campamento enemigo. Simplemente dice: ‘Vale. ¿Cuál? ¿CNN? ¿MSNBC?”