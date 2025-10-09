De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4

“Charlie Kirk no odiaba a sus oponentes. Él quería lo mejor para ellos. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo... Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos.”

“Erradicaremos a los comunistas, marxistas, fascistas y a los matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país.”

“No necesitamos otra persona con bajo coeficiente intelectual, tuvimos una durante cuatro años, no necesitamos otra. “Cualquier judío que vote por los demócratas odia su religión… se ha convertido en una camarilla antisraelí, antisemita y pro terrorista.”

“Los demócratas son el partido del odio, el mal y Satanás.”

“Estados Unidos proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos, muchos de ellos procedentes de prisiones e instituciones siquiátricas que han entrado ilegalmente en nuestro país desde todo el mundo.”