▲ Los activistas quedaron sorprendidos por el recibimiento que tuvieron en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Foto Germán Canseco

Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 4

“Afortunadamente ya están en México” los seis connacionales que participaron en la Global Sumud Flotilla, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo momentos después de que el grupo arribó a la base militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A pregunta expresa, sostuvo que el gobierno federal asumió el costo de su traslado. La mandataria expresó su disposición de reunirse con Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán –detenidos por autoridades israelíes y que pasaron cuatro días en la prisión de máxima seguridad de Ketziot–, pero no se lo han pedido.

“Si ellos solicitan que los reciba, los recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poder verme”, indicó ayer en la mañanera del pueblo.

Agregó que el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien ayer les dio la bienvenida oficial, “estuvo atento todo el tiempo y en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel para poder repatriarlos y afortunadamente ya llegaron”.

La atención debe estar en Gaza

La odisea terminó. Ayer regresaron al país los seis delegados mexicanos de la Global Sumud Flotilla. “Los ojos se deben centrar en lo que ocurre en Gaza, no en nosotros”, señalaron a su arribo al aeropuerto capitalino, donde los esperaban familiares desde la madrugada junto con decenas de activistas.

En “señal de protesta”, los asistentes estuvieron ataviados en los grises ropajes de prisioneros con los que las autoridades de Israel los mantuvieron durante cuatro días en la prisión de máxima seguridad de Ketziot. La travesía por el Mediterráneo de la flotilla –con más de 400 personas a bordo– vio frustrada su intención de llevar ayuda humanitaria para el pueblo palestino, víctima de una ocupación y genocidio por parte del régimen de Benjamin Netanyahu.

“¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!”, “¡Estos mexicanos, sí nos representan!”, “¡Israel, genocida!”, “¡Que vivan que viva, que viva la flotilla!”, gritaban una y otra vez quienes aguardaban impacientes su salida por la sala 3 de llegadas internacionales de la terminal aérea.