Jueves 9 de octubre de 2025, p. 3

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció ayer que Israel y Hamas acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada dentro de territorio palestino como parte de una “primera fase” de su plan de paz.

El pacto fue confirmado por Tel Aviv y el movimiento de resistencia palestina, así como por Qatar y Egipto, que también mediaron.

Trascendió que “el acuerdo será firmado formalmente alrededor de mediodía de este jueves en Egipto”, declaró una fuente citada por Afp, que pidió guardar su identidad.

Más tarde, en declaraciones a Fox News, Trump dijo que Estados Unidos desempeñará un papel para ayudar a reconstruir Gaza y mantenerla segura y en paz.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a todas las partes a cumplir plenamente el acuerdo y que éste “conduzca al fin de la ocupación” y a la solución de dos estados.

En su red Truth Social, el magnate escribió: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedente. ¡Benditos los constructores de paz!”

Ida a Egipto

Antes, Trump señaló que en caso de que hubiera acuerdo “quizás vaya allí (a Egipto, donde se desarrollaron las negociaciones durante tres días) a finales de semana, quizá el domingo”.

La cancillería catarí expuso coincidencias “sobre todas las previsiones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que llevará al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, así como el ingreso de ayuda”.

El plan de Trump prevé que en las siguientes etapas se instale en Gaza “una administración transitoria temporal” de palestinos “tecnócratas”, supervisada por una “junta de paz” internacional presidida por el propio magnate y al que incorporarían al ex primer ministro británico Tony Blair. El plan completo en @lajronadaonline https://goo.su/dCXLQ0Q

Hamas agradeció los esfuerzos de Qatar, Egipto y Turquía, y de Trump, y llamó tanto al mandatario estadunidense como a los países garantes y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales “a obligar al gobierno de ocupación (israelí) a cumplir el acuerdo en su totalidad.