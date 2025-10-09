Incluye la liberación de rehenes y presos, al igual que retirada de tropas
Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció ayer que Israel y Hamas acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada dentro de territorio palestino como parte de una “primera fase” de su plan de paz.
El pacto fue confirmado por Tel Aviv y el movimiento de resistencia palestina, así como por Qatar y Egipto, que también mediaron.
Trascendió que “el acuerdo será firmado formalmente alrededor de mediodía de este jueves en Egipto”, declaró una fuente citada por Afp, que pidió guardar su identidad.
Más tarde, en declaraciones a Fox News, Trump dijo que Estados Unidos desempeñará un papel para ayudar a reconstruir Gaza y mantenerla segura y en paz.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a todas las partes a cumplir plenamente el acuerdo y que éste “conduzca al fin de la ocupación” y a la solución de dos estados.
En su red Truth Social, el magnate escribió: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedente. ¡Benditos los constructores de paz!”
Ida a Egipto
Antes, Trump señaló que en caso de que hubiera acuerdo “quizás vaya allí (a Egipto, donde se desarrollaron las negociaciones durante tres días) a finales de semana, quizá el domingo”.
La cancillería catarí expuso coincidencias “sobre todas las previsiones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que llevará al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, así como el ingreso de ayuda”.
El plan de Trump prevé que en las siguientes etapas se instale en Gaza “una administración transitoria temporal” de palestinos “tecnócratas”, supervisada por una “junta de paz” internacional presidida por el propio magnate y al que incorporarían al ex primer ministro británico Tony Blair. El plan completo en @lajronadaonline https://goo.su/dCXLQ0Q
Hamas agradeció los esfuerzos de Qatar, Egipto y Turquía, y de Trump, y llamó tanto al mandatario estadunidense como a los países garantes y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales “a obligar al gobierno de ocupación (israelí) a cumplir el acuerdo en su totalidad.
“Enfatizamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano. Mantendremos nuestra lealtad a la promesa y no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo, incluidos la libertad, la independencia y la autodeterminación”, añadió Hamas y aseguró que liberará a 20 cautivos vivos este fin de semana.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que reunirá hoy a su gobierno para aprobar el acuerdo y resaltó: “Con ayuda de Dios los llevaremos a todos (los rehenes) a casa (…) Es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”, y agradeció el liderazgo “de nuestro gran amigo y aliado el presidente Trump”.
Netanyahu y Trump sostuvieron una llamada telefónica “emotiva y cálida” y “se felicitaron mutuamente por el logro histórico”. La oficina del premier indicó que Netanyahu invitó al republicano a dirigirse a la Knesset (Parlamento de Israel), reportó The Times of Israel.
Trump también se refirió a la llamada, en entrevista con Fox News: “Hablé con Bibi Netanyahu hace un rato. Me llamó. Dijo: ‘No puedo creerlo. Ahora le caigo bien a todo el mundo’”. Recalcó que “los rehenes serán liberados, probablemente el lunes... Creemos que todos regresarán el lunes, incluidos los cuerpos de los muertos”.
El intercambio
Familiares de los cautivos, que celebraron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, enviaron al magnate un video expresando su agradecimiento.
Hamas intercambiará 20 rehenes vivos por casi 2 mil prisioneros palestinos como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, dijo a Afp una fuente del grupo islámico. Los rehenes serán liberados a cambio de 250 palestinos condenados a cadena perpetua y otros mil 700 arrestados por Israel desde que comenzó la guerra, agregó la fuente.
El intercambio se produciría en las 72 horas siguientes a la implementación del acuerdo, cuya firma se espera para hoy.
Muchos de los detalles después de tres días de conversaciones indirectas en el balneario egipcio de Sharm al Sheij en el mar Rojo siguen sin estar claros y los desafíos para implementar sus términos son inmensos.
No estaba inmediatamente claro si las partes habían logrado algún progreso en cuestiones más espinosas sobre el futuro del conflicto, incluyendo si Hamas se desmilitarizará, como ha exigido Trump, y la eventual gobernanza del territorio devastado por la guerra, señaló The Guardian.