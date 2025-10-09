▲ Familiares y seguidores de los rehenes israelíes festejaron sin su bandera y con agradecimientos al gobierno de Estados Unidos luego del anuncio de acuerdo de alto el fuego pasadas las 2 de la mañana de este jueves. Foto Ap

▲ A pesar del acuerdo por la paz en Gaza, las tropas israelíes continuaron con los bombardeos en el enclave. Foto Ap

Afp, Europa Press y Sputinik

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 2

El Cairo. El anuncio de la firma del plan de paz entre Hamas e Israel se difundió alrededor de las 2 de la madrugada de Gaza, mientras la mayoría de sus habitantes dormían. En algunas regiones del enclave palestino hubo celebraciones, pero también continuaron los bombardeos en varias zonas del territorio costero.

Hani Mahmoud, reportero de la cadena Catarí Al Jazeera, en Zawayda (centro), relató: “Mucha gente no tiene electricidad ni acceso a Internet, así que no oigo ninguna reacción (sobre la firma del acuerdo de paz). Creo que intentan dormir un poco. Pero anoche estuvo más tranquilo, sin drones de fondo, así que les da tranquilidad después de una noche agotadora. Es un momento histórico y, a título personal, un gran alivio. La gente estará emocionada y muy feliz. Pero veremos qué pasa en las próximas horas”.

La televisora rusa mostró imágenes con festejos en Jan Yunis.

Acorralan a la población

En la ciudad de Gaza y Jan Yunis siguieron los ataques aéreos, reportó Al Jazeera. Ayer, el ejército israelí acorraló a la población en pequeñas áreas de la localidad mientras continuaban con la destrucción sistemática de conjuntos residenciales enteros.

“En las últimas 24 horas muchos de estos edificios que una vez estuvieron en pie, muchas de estas áreas que una vez estuvieron densamente pobladas, barrios vibrantes y calles comerciales, fueron diezmadas por el ataque en curso”, escribió Mani Mahmoud en el portal de Al Jazeera.

Al menos 10 palestinos fueron asesinados y 61 heridos en las horas previas al acuerdo; la cifra de muertos desde el inicio de la guerra llegó a 67 mil 183 y la de heridos subió a 169 mil 841.

Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre y Médicos sin Fronteras (MSF) advirtieron sobre las condiciones sanitarias “catastróficas y la desnutrición infantil que aumentó drásticamente” en el enclave.

Gaza es un lugar donde “la muerte asedia y golpea a cualquiera”, afirmó Claire Magone, directora de la filial francesa de MSF, tras regresar del territorio. En declaraciones al periódico Le Monde, Magone describió cómo sus equipos trataban a los pacientes mientras “se acercaban los tanques, los drones volaban sobre los barrios y se cortaba el agua”, indicó Al Jazeera.