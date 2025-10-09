Sin luz ni internet, la gente dormía cuando se pactó
Al Jazeera informó que hubo ataques aéreos y varios edificios fueron destruidos
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 2
El Cairo. El anuncio de la firma del plan de paz entre Hamas e Israel se difundió alrededor de las 2 de la madrugada de Gaza, mientras la mayoría de sus habitantes dormían. En algunas regiones del enclave palestino hubo celebraciones, pero también continuaron los bombardeos en varias zonas del territorio costero.
Hani Mahmoud, reportero de la cadena Catarí Al Jazeera, en Zawayda (centro), relató: “Mucha gente no tiene electricidad ni acceso a Internet, así que no oigo ninguna reacción (sobre la firma del acuerdo de paz). Creo que intentan dormir un poco. Pero anoche estuvo más tranquilo, sin drones de fondo, así que les da tranquilidad después de una noche agotadora. Es un momento histórico y, a título personal, un gran alivio. La gente estará emocionada y muy feliz. Pero veremos qué pasa en las próximas horas”.
La televisora rusa mostró imágenes con festejos en Jan Yunis.
Acorralan a la población
En la ciudad de Gaza y Jan Yunis siguieron los ataques aéreos, reportó Al Jazeera. Ayer, el ejército israelí acorraló a la población en pequeñas áreas de la localidad mientras continuaban con la destrucción sistemática de conjuntos residenciales enteros.
“En las últimas 24 horas muchos de estos edificios que una vez estuvieron en pie, muchas de estas áreas que una vez estuvieron densamente pobladas, barrios vibrantes y calles comerciales, fueron diezmadas por el ataque en curso”, escribió Mani Mahmoud en el portal de Al Jazeera.
Al menos 10 palestinos fueron asesinados y 61 heridos en las horas previas al acuerdo; la cifra de muertos desde el inicio de la guerra llegó a 67 mil 183 y la de heridos subió a 169 mil 841.
Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre y Médicos sin Fronteras (MSF) advirtieron sobre las condiciones sanitarias “catastróficas y la desnutrición infantil que aumentó drásticamente” en el enclave.
Gaza es un lugar donde “la muerte asedia y golpea a cualquiera”, afirmó Claire Magone, directora de la filial francesa de MSF, tras regresar del territorio. En declaraciones al periódico Le Monde, Magone describió cómo sus equipos trataban a los pacientes mientras “se acercaban los tanques, los drones volaban sobre los barrios y se cortaba el agua”, indicó Al Jazeera.
Médicos del Mundo condenó a Tel Aviv por obstruir sistemáticamente el acceso de las mujeres a la atención sanitaria sexual y reproductiva en el territorio, donde en el ultimo año se expandieron las infecciones genitales relacionadas con la falta de agua potable y productos menstruales, y los abortos espontáneos se cuadruplicaron. “Algunas mujeres dan a luz en refugios superpoblados, sin anestesia ni medicación, a veces obligadas a cortar su propio cordón umbilical bajo fuego”, dijo la médica Israa Saleh.
Y en Cisjordania reocupada, periodistas palestinos y líderes locales protestaron ayer contra los ataques israelíes dirigidos a los profesionales de los medios y marcharon con ataúdes vacíos que llevaban los nombres y fotos de los periodistas asesinados en el enclave desde el inicio de la guerra. “Cada uno de ellos tenía su propia historia”, comentó Nasser Abu Baker, presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos.
Al cierre de esta edición se reportaron intensos ataques aéreos acompañados por nutrido fuego de artillería, aviones de guerra que vuelan a baja altura rompiendo la barrera del sonido y explosiones de vehículos blindados con trampas detonadas en el sur y noroeste de Gaza.
La defensa civil de Gaza reportó este jueves varios bombardeos israelíes sobre territorio palesino luego del anuncio del pacto.
En la red social X, el ejército israelí advirtió que el norte de la franja “sigue siendo una zona de combate peligrosa” puesto que las tropas siguen “rodeando ciudad de Gaza”, y aseveró que regresar a esta localidad es “extremadamente peligroso“, al llamar a los residentes del enclave palestino a que “se abstengan de regresar o acercase a zonas” donde opera el ejército, “incluyendo el sur y el este, hasta que se emitan instrucciones oficiales”.