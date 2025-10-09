E

l cavernícola de la Casa Blanca repite el guion de su primera estancia en la Oficina Oval: amenaza con cancelar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC, “sustituto” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que entró en vigor el 1º de enero de 1994); reitera que “ha sido el peor acuerdo comercial jamás firmado, un horror”; apunta a llevar a cabo “tratos diferentes” (bilaterales, no trilaterales), y, en fin, que la “renegociación” no es su problema, sino de mexicanos y canadienses, oficialmente sus “socios, aliados y amigos”. Que se hagan bolas, dice.

Ante el inicio de “consultas” y “revisión” del T-MEC (al que México se aferra), de nueva cuenta Donald Trump acelera su maquinita de chantajes e imposiciones en materia comercial (como en tantos otros sectores) y desde ya manifiesta su rechazo a un tratado que él mismo aprobó y firmó, de tal suerte que si “fue un horror” (lo mismo dijo del TLCAN) debe asumir su responsabilidad y no culpar a terceros, como acostumbra.

Mañana quién sabe qué dirá y cómo procederá (se desdice todos los días), pero ahora, cuando apenas los “socios, aliados y amigos” calientan motores para “consultas” y “revisiones” (que culminarían en 2026), el cavernícola asegura que “podríamos renegociarlo (el T-MEC) y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes. Podríamos hacer tratos que sean mejores para cada uno de los países; me da igual; quiero hacer lo que sea el mejor acuerdo para este país, y también teniendo muy presente a Canadá”, país éste al que le patea el trasero cada vez que puede, y puede seguido (recuérdese el caso del ex primer ministro Justin Trudeau en Mar-a-Lago y la permanente amenaza de “convertir (a esa nación) en el estado número 51”, la que reiteró en su reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro Mark Carney).

El tema no es nuevo, porque desde su primera estancia en la Casa Blanca, Trump (sin olvidar las barbaridades que dijo en su campaña electoral) se pronunció abiertamente en contra del TLCAN, lo que llevó a su “renegociación” y al “nacimiento” del T-MEC, el cual se firmó el 30 de noviembre de 2018, es decir el día previo a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, éste puso muchos peros (especialmente en materia energética: “no acepté lo que estaba originalmente en el proyecto y eso atoró la negociación y produjo nerviosismo, pero al final se llegó a un acuerdo; eso limpió mucho el camino, porque era un asunto fundamental para nosotros, algo que tenía que ver con nuestra soberanía”) y comenzó un proceso de revisión por la parte mexicana, con la anuencia gringa y canadiense, para finalmente entrar en vigor el 1º de julio de 2020, luego de lo que se denominó “protocolo modificatorio”.