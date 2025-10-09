▲ Pese al anuncio de un plan de pacificación, no está claro qué seguirá tras la retirada del ejército israelí del territorio. Mientras, los palestinos desplazados continúan sobreviviendo en tiendas de campaña en la devastada ciudad de Gaza. Foto Xinhua

l presidente de Estados Unidos se apresuró a publicar en su cuenta de Truth Social la aceptación firmada de Israel y Hamas para una primera fase de un proyecto amplio de pacificación, que incluye el intercambio de prisioneros y rehenes, el retiro de fuerzas israelíes hacia una línea acordada y, presuntamente, el desarme de la citada organización armada palestina.

Trump, quien insiste en creerse merecedor del Nobel de la Paz, ha propuesto un plan de aparente aquietamiento que en principio han aceptado las partes combatientes. En primera lectura es importante que se avance en la pacificación de esa zona, aunque habrá de verse si en los detalles se estanca o vuelve a estallar.

No queda claro qué seguirá luego del retiro de las fuerzas de Israel y cuál es el compromiso exacto de Hamas en cuanto a desarme. Si este grupo se deshace de su armamento, quedará a expensas de una nueva acometida de Israel, que sólo se habría “retirado” a una línea específica. También será importante avizorar los alcances de los planes de reconstrucción en Gaza, que alimentan la voracidad empresarial estadunidense, y la conformación específica de un nuevo órgano de gobierno, con Estados Unidos deseoso de ganar y controlar lo más posible.

En México, mientras tanto, muy de mañana habían llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México los seis connacionales que formaron parte de la flotilla embarcada rumbo a Gaza, con ayuda humanitaria, que fue detenida con violencia por el ejército de Israel y secuestrados los viajeros, para irlos liberando días después, por etapas.

Varios de los mexicanos repatriados señalaron que hubo maltrato físico, tortura y una agresividad que alcanzó al propio embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, un diplomático de carrera hacia el cual hubo coincidentes reconocimientos por su eficaz labor. Según se aseguró, hubo un trato verbal grosero y desatento contra el representante del Estado mexicano.

El regreso a casa de los navegantes, en el contexto de la liberación general de los detenidos procedentes de diversos países, no atemperó las exigencias de que, ante el genocidio israelí practicado en Gaza, asuma una postura más firme, sin tibiezas, el gobierno mexicano (a cuyo canciller, Juan Ramón de la Fuente, expresamente se le ha reprochado su adhesión o cercanía con el sionismo).