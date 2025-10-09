M

éxico, país de innovación, es el título del programa que presentó a grandes rasgos la presidenta Sheinbaum ante 150 empresarios de diversos países del Foro Económico Mundial. En las próximas semanas lo develará formalmente. Se desarrollará en forma paralela al Plan México. Por ahora adelantó que se compone de cuatro ejes. 1) Mayor formación científica, técnica y humanista desde la niñez hasta la educación superior; 2) creación de una impulsora nacional de innovación con la banca de desarrollo para el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas: 3) servicios de ingeniería y 4) formación del laboratorio nacional de unteligencia artificial, con la finalidad de generar las condiciones de uso de esta herramienta para el gobierno y la iniciativa privada. Demasiado ambicioso, cuestionará la opinocracia, pero se trata de pensar en grande, y eso está fuera de su alcance.

Cigarrillos a 100 pesos

La propuesta de la Secretaría de Hacienda de aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a los productos de tabaco provocaría que una cajetilla de cigarros costara 100 pesos, según el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta). Es una buena noticia para las organizaciones que por muchos años han venido combatiendo la adicción. Sin embargo, el consejo tiene otra opinión: las cajetillas de contrabando costarían alrededor de 20 pesos, lo cual representaría una competencia desventajosa. La solución podría ser que se mantenga el aumento al IEPS pero se combata eficazmente el contrabando. En estos días se transmite el podcast de una entrevista que Carlos Slim concedió a Oso Trava, y recuerda cuando participaba como accionista en las dos grandes tabacaleras, Cigatam y Phillip Morris, pero no aclara si ya se salió de ese negocio tan nocivo para la salud.

El Tratado va…

La negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lleva un buen curso, hay coordinación con la secretaria de Economía, expresó en el Senado el canciller Juan Ramón de la Fuente. La priísta Cristina Ruiz criticó el supuesto estancamiento. De la Fuente repuso que continúan, “pero no lo vamos a adelantar”, ya que “para que una diplomacia sea exitosa a veces debe ser sigilosa”.