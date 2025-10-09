Algo muy sospechoso
o deja de ser sospechoso que el mismo personaje que hace unos meses publicó un proyecto para convertir Gaza en un enclave turístico, nos anuncie ahora, con orgullo, que ha conseguido el fin del genocidio. Muy sospechoso.
Carlos Pellicer López
Repudio a Germán Larrea
La compra de Banamex por Germán Larrea no significa, en lo absoluto, que ese banco quede en manos mexicanas. Ese individuo es extraño al país y, sobre todo, ajeno al pueblo de México. Para ese sujeto todo México es Pasta de Conchos y un mercado para saquear.
Hace más de 40 años que tengo mi cuenta de banco en Banamex. Si Larrea lo compra, lo abandonaré de inmediato. Invito a todos los mexicanos vinculados a ese banco a hacer lo mismo: repudiarlo. Es lo menos que podemos hacer.
José Blanco
A 58 años del asesinato del Che, éste da ejemplo de lucha
Hoy se cumplen 58 años del asesinato Ernesto Che Guevara; además, se conmemoraron 57 de que fueron ejecutados estudiantes y acompañantes en Tlatelolco.
Mientras, desde octubre de 2023, se matan a diario un número indeterminado de personas, sobre todo niños, para alcanzar casi 70 mil decesos; todo eso se ha hecho desde las altas esferas, desde la cresta poderosa que fungía antaño y funge en este momento con Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.
Las víctimas están en total desprotección, agredidas por la fuerza del poder, cuando un principio fundamental de las leyes, recuperado por la ONU, consagra la defensa de vida y no da a los países el derecho de disponer la de sus ciudadanos, ni la de los demás.
El Che, totalmente desarmado, cuyas manos había ordena-do amarrar el militar Gary Prado, recibió los balazos del sargento Mario Terán, a quien antes le dijo: “¡Póngase sereno y apunte bien; va usted a matar a un hombre!”
Ahora, es la conjunción de poderes, con Estados Unidos al lado de Israel, la que asesina a destajo. Pero queda nuestra fuerza mundial y nuestro grito de vida: ¡Palestina libre!
Tere Gil
Genocidio en Palestina comenzó con la fundación de Israel
El titular a ocho columnas en la portada de La Jornada ayer: “Tras el ataque de Hamas hace dos años, Israel inició el genocidio”, da a entender que la extinción del pueblo palestino a manos del gobierno sionista de Isral es respuesta al ataque de la organización político-militar palestina Hamas y nada está más alejado de la realidad.
El 9 de abril de 1948 un grupo paramilitar sionista masacró a cientos de palestinos en Deir Yassin: 250 hombres mujeres y niños, según la información recibida de la delegación del Reino Unido al estadunidense y Nobel de la Paz Ralph J. Bunche, secretario principal de Naciones Unidas para Palestina; el mismo comunicado narra la violación, tortura y “bestialidades aún más increíbles” afirmadas por el inglés Fletcher Cooke. Estos mismos genocidas del 9 de abril de 1948 fundaron el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.
No, no fue el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 lo que inició el genocidio de Israel al pueblo palestino, el genocidio del pueblo palestino lo comenzaron los sionistas con la complicidad británica-estadunidense un mes antes de la creación del Estado de Israel.
Iván Uranga
Solicita apoyo a la jefa del Ejecutivo para saber situación de predios
Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo:
A nombre de la Asociación de Residentes de las Colonias Pedregal de La Zorra y La Media Luna pido su apoyo para que la Secretaria de Desarrollo Social y Urbano (Sedatu) atienda nuestra solicitud de información respecto a la regularización de nuestras colonias, ya que el proceso de legitimación de las mismas se agilizó con la intervención del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y desde luego la de usted, cuando le planteamos la petición de garantizar la propiedad de nuestras viviendas.
Cabe recordar que la atención nos las brindaban Sedatu y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, pero con la remoción de las personas que llevaban el caso, incluso nos hemos acercado a la titular de Desarrollo Social, Edna Elena Vega Rangel, no han dado información, por lo que instamos su apoyo para ser atendidos.
Marcos Fuentes Franco y la Asociación de Residentes de las Colonias Pedregal de La Zorra y La Media Luna
Invitaciones
Encuentro Continental por Cuba
Del 9 al 12 de octubre se realizará en la ciudad de México el XI Encuentro continental de Solidaridad con Cuba. Contaremos con la presencia de Mijain López (pentacampeón olímpico), Aleida Guevara March, Elian González, Johana Tabloada, Frei Betto, entre otros. La inauguración será en el Cenart el 9 de octubre a las 18:30 horas; y los trabajos en Los Pinos a partir del día 10 a las 9 horas. Mayores informes en la página de Fb IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba o al WhatsApp 55-16-52-76-34
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
Ana Rodrigo, Líbano Bretón, Aline Pérez, Esteban Rivero, Tamara Barra
Cine Club: Hilando sones
El Centro Cultural El Albergue del Arte, emergentemx y PROCINE invitan este jueves de Cine Club a la proyección: Hilando sones, de Ismael Vásquez Bernabé /2023/ 77 min/ México.
En San Pedro Amuzgos, el “pueblo de los hiladores” donde el director creció, la infancia se vive bajo el telar. Mientras Zoila teje, escucha las primeras preguntas existenciales de su hijo. A través de la urdimbre de su conversación, descubrimos tres tramas: la de la propia Zoila, la de Donato, el violinista más famoso del pueblo, y la de Lorenzo, su heredero. Son historias de sones y danzas, de hijos y padres, y de los hilos que los juntan.
Tráiler https://youtu.be/kSVFUiHeWoY?si=Pmr0W82EAA-K-SOx
Modera #anabárcenas, de #emergentemx
Jueves 9 de octubre 2025. Acceso a las 18:30 horas. Proyección a las 19:00 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: Tel. 555554-6228. Entrada libre