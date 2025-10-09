Algo muy sospechoso

N

o deja de ser sospechoso que el mismo personaje que hace unos meses publicó un proyecto para convertir Gaza en un enclave turístico, nos anuncie ahora, con orgullo, que ha conseguido el fin del genocidio. Muy sospechoso.

Carlos Pellicer López

Repudio a Germán Larrea

La compra de Banamex por Germán Larrea no significa, en lo absoluto, que ese banco quede en manos mexicanas. Ese individuo es extraño al país y, sobre todo, ajeno al pueblo de México. Para ese sujeto todo México es Pasta de Conchos y un mercado para saquear.

Hace más de 40 años que tengo mi cuenta de banco en Banamex. Si Larrea lo compra, lo abandonaré de inmediato. Invito a todos los mexicanos vinculados a ese banco a hacer lo mismo: repudiarlo. Es lo menos que podemos hacer.

José Blanco

A 58 años del asesinato del Che, éste da ejemplo de lucha

Hoy se cumplen 58 años del asesinato Ernesto Che Guevara; además, se conmemoraron 57 de que fueron ejecutados estudiantes y acompañantes en Tlatelolco.

Mientras, desde octubre de 2023, se matan a diario un número indeterminado de personas, sobre todo niños, para alcanzar casi 70 mil decesos; todo eso se ha hecho desde las altas esferas, desde la cresta poderosa que fungía antaño y funge en este momento con Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.

Las víctimas están en total desprotección, agredidas por la fuerza del poder, cuando un principio fundamental de las leyes, recuperado por la ONU, consagra la defensa de vida y no da a los países el derecho de disponer la de sus ciudadanos, ni la de los demás.

El Che, totalmente desarmado, cuyas manos había ordena-do amarrar el militar Gary Prado, recibió los balazos del sargento Mario Terán, a quien antes le dijo: “¡Póngase sereno y apunte bien; va usted a matar a un hombre!”

Ahora, es la conjunción de poderes, con Estados Unidos al lado de Israel, la que asesina a destajo. Pero queda nuestra fuerza mundial y nuestro grito de vida: ¡Palestina libre!

Tere Gil

Genocidio en Palestina comenzó con la fundación de Israel

El titular a ocho columnas en la portada de La Jornada ayer: “Tras el ataque de Hamas hace dos años, Israel inició el genocidio”, da a entender que la extinción del pueblo palestino a manos del gobierno sionista de Isral es respuesta al ataque de la organización político-militar palestina Hamas y nada está más alejado de la realidad.

El 9 de abril de 1948 un grupo paramilitar sionista masacró a cientos de palestinos en Deir Yassin: 250 hombres mujeres y niños, según la información recibida de la delegación del Reino Unido al estadunidense y Nobel de la Paz Ralph J. Bunche, secretario principal de Naciones Unidas para Palestina; el mismo comunicado narra la violación, tortura y “bestialidades aún más increíbles” afirmadas por el inglés Fletcher Cooke. Estos mismos genocidas del 9 de abril de 1948 fundaron el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.

No, no fue el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 lo que inició el genocidio de Israel al pueblo palestino, el genocidio del pueblo palestino lo comenzaron los sionistas con la complicidad británica-estadunidense un mes antes de la creación del Estado de Israel.