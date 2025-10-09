▲ El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ayer que nombrará a un primer ministro “en las próximas 48 horas” (el quinto en este su segundo mandato) y alejó así la posibilidad de que llame a elecciones anticipadas o de que entregue su renuncia como salida a la profunda crisis política que sacude la nación. El Ejecutivo sigue así la recomendación de su aún premier Sébastien Lecornu, quien avisó el lunes pasado, tras 14 horas en el cargo, que dimitirá y a quien encargó consultar con los partidos la posibilidad de formar un nuevo gobierno. La ultraderechista Marine Le Pen amenazó con censurar todos los gobiernos hasta que se convoque a nuevos comicios legislativos. Foto Afp