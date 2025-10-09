▲ La ex mandataria Cristina Fernández saluda a sus simpatizantes desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción. Foto Ap

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 34

Buenos Aires. Tres años después del intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal condenó ayer a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló dos veces la pistola que falló a sólo 10 centímetros de la cabeza de la ex mandataria, a 10 años prisión, mientras su ex novia y cómplice Brenda Uliarte recibió una condena de ocho años encarcelada, y absolvió a Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de ambos.

El atentado sucedió el 1º de septiembre de 2022, frente al domicilio de Fernández de Kirchner quien estaba rodeada por centenares de seguidores entre los cuales se filtró Sabag Montiel, quien recibió una segunda condena de cuatro años tras las rejas porque se le encontró material de abuso infantil, lo que totaliza una pena de 14 años.

El fallo fue unánime por los delitos de “intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y tenencia de materia de explotación sexual infantil”. Uliarte fue considerada “partícipe necesaria”.

La jueza María Eugenia Capucheti y la fiscalía no investigaron la cantidad de pruebas presentadas por los abogados de la ex mandataria, ya que esto llevaba hacia los autores intelectuales del hecho, que llegaban hasta figuras del entorno del ex presidente derechista Mauricio Macri, de la derechista Propuesta Republicana (PRO), entre ellos la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo.

Una cantidad de evasivas e irregularidades marcaron esta causa, además de que la jueza Capuchetti era funcionaria ligada al PRO, y la fiscalía dejó pasar informaciones, como la referida al entonces subsecretario de seguridad Gerardo Milman, ahora diputado del PRO, que encabezaba Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

Sabag Montiel, en sus últimas palabras ante los jueces, se dedicó a defender a Milman criticando que le hubieran abierto una causa y que le quisieran “plantar un muerto, como pasó, y, como dijo Patricia Bullrich, que le hicieron un campaña para tirarle un muerto”.

Se salvan los autores intelectuales

Los defensores de Fernández de Kirchner apelaron la decisión de la jueza Capuchetti de archivar “la investigación sobre la participación de autores intelectuales, uno de ellos presuntamente Milman”, quien antes del ataque se jactó de que, cuando mataran a la ex presidenta, él iba a estar viajando a la costa del Atlántico, al sur de la provincia de Buenos Aires.