Jueves 9 de octubre de 2025, p. 33

Bogotá. Una embarcación atacada el fin de semana por Estados Unidos en el Caribe frente a la costa de Venezuela era colombiana y transportaba nacionales de ese país, declaró ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que fue refutado por Washington.

El pasado domingo, el mandatario de Estado Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas de su país atacaron un barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa venezolana.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió Petro en su cuenta de X. “Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”.

The Associated Press pidió información adicional a la oficina del jefe del Ejecutivo y a la Defensa sin obtener respuesta de inmediato.

La presidencia de Colombia ni ningún funcionario del gobierno reveló detalles de las afirmaciones de Petro, quien se encuentra en Bruselas en una visita a jefes de Estado de Europa.

La Casa Blanca refutó los comentarios del mandatario colombiano.

“Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprensible para que podamos retomar un diálogo productivo sobre la construcción de un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a Reuters.