▲ Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un entrenamiento militar en la céntrica ciudad de La Guaira, Venezuela. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 9 de octubre de 2025, p. 33

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que desde el primer minuto de ayer se activó, de manera simultánea la Operación Independencia 200 en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) La Guaira y Carabobo, con un paquete de “27 acciones territoriales” orientadas a la defensa, la resistencia y la “ofensiva permanente”.

Explicó que la activación nocturna buscó probar la reacción de mandos civiles y militares y la coordinación de todos los planes de protección de infraestructura crítica, con énfasis en aeropuertos, puertos y aduanas.

“Arrancó el ejercicio de activación integral de todos los planes de defensa”, señaló y subrayó que se trata de una modalidad por ZODI con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la milicia y fuerzas sociales.

La orden presidencial se concretó horas después en la costa central, donde el gobierno reforzó la presencia militar y policial en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (La Guaira), puertos, la aduana y unidades militares en un diseño que incluye redes de vigilancia y drones, precisaron voceros del Ejecutivo.

El plan se enmarca en una hipótesis de “agresión militar” por parte de Estados Unidos y ante la “irracionalidad” en el comportamiento de Washington en el Caribe.

Desde la Casa Guipuzcoana (La Guaira), el ministro de Relaciones Interiores, capitán Diosdado Cabello, encabezó la activación operativa durante la madrugada, reportando que los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) ejecutan un mecanismo de vigilancia y supervisión que involucra a la FANB, la milicia, gobernaciones, alcaldías, cuerpos policiales y de protección civil.

Cabello subrayó que el énfasis territorial está en los Cuadrantes de Paz (distribución de cuerpos de seguridad por zonas dentro de las ciudades) y en la protección de servicios e instalaciones estratégicas.

En paralelo, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, explicó que los ejercicios preparan al país “sobre la hipótesis de una agresión militar extranjera” y llamó a la población a estar organizada y preparada, sin “alarmismos”, pero con “realismo” frente a la coyuntura. En su balance, insistió en la necesidad de mantener a las fuerzas del orden“dos o tres pasos adelante” de cualquier intento de desestabilización, y adelantó una reorganización dinámica de la milicia como parte del andamiaje territorial.