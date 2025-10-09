Maduro ordena blindar puertos y terminales aéreas // Comienzan ejercicios militares en dos estados claves
Jueves 9 de octubre de 2025, p. 33
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que desde el primer minuto de ayer se activó, de manera simultánea la Operación Independencia 200 en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) La Guaira y Carabobo, con un paquete de “27 acciones territoriales” orientadas a la defensa, la resistencia y la “ofensiva permanente”.
Explicó que la activación nocturna buscó probar la reacción de mandos civiles y militares y la coordinación de todos los planes de protección de infraestructura crítica, con énfasis en aeropuertos, puertos y aduanas.
“Arrancó el ejercicio de activación integral de todos los planes de defensa”, señaló y subrayó que se trata de una modalidad por ZODI con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la milicia y fuerzas sociales.
La orden presidencial se concretó horas después en la costa central, donde el gobierno reforzó la presencia militar y policial en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (La Guaira), puertos, la aduana y unidades militares en un diseño que incluye redes de vigilancia y drones, precisaron voceros del Ejecutivo.
El plan se enmarca en una hipótesis de “agresión militar” por parte de Estados Unidos y ante la “irracionalidad” en el comportamiento de Washington en el Caribe.
Desde la Casa Guipuzcoana (La Guaira), el ministro de Relaciones Interiores, capitán Diosdado Cabello, encabezó la activación operativa durante la madrugada, reportando que los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) ejecutan un mecanismo de vigilancia y supervisión que involucra a la FANB, la milicia, gobernaciones, alcaldías, cuerpos policiales y de protección civil.
Cabello subrayó que el énfasis territorial está en los Cuadrantes de Paz (distribución de cuerpos de seguridad por zonas dentro de las ciudades) y en la protección de servicios e instalaciones estratégicas.
En paralelo, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, explicó que los ejercicios preparan al país “sobre la hipótesis de una agresión militar extranjera” y llamó a la población a estar organizada y preparada, sin “alarmismos”, pero con “realismo” frente a la coyuntura. En su balance, insistió en la necesidad de mantener a las fuerzas del orden“dos o tres pasos adelante” de cualquier intento de desestabilización, y adelantó una reorganización dinámica de la milicia como parte del andamiaje territorial.
De acuerdo con los partes difundidos por las autoridades, el despliegue en La Guaira –principal puerta aérea y naviera del país– y en Carabobo –nodo industrial y logístico del centro– comprende patrullaje, establecimiento de puntos de control y resguardo de instalaciones de energía, hidrocarburos y telecomunicaciones.
El gobierno recalca que el objetivo es asegurar continuidad operativa de servicios y cadenas de suministro en caso de perturbaciones. En La Guaira, el plan se centra en terminales aéreas, puertos, aduanas, unidades militares y emisoras comunitarias, con la milicia y redes comunitarias integradas a la respuesta.
La orientación del Ejecutivo añade un componente comunicacional: sistemas de alerta y contrarrumores para evitar pánico social y fortalecer la cohesión en barrios y centros de trabajo. Según las autoridades, el uso de drones y redes de vigilancia complementa la supervisión presencial de las áreas sensibles en ambas ZODI, en coordinación con los Cuadrantes de Paz.
Este anillo busca neutralizar un eventual intento de parálisis estratégica –por sabotaje, bloqueo físico o ciberataques– y garantizar la continuidad de servicios y operaciones críticas (energía, combustibles, comunicaciones y transporte). Los ejercicios también apuntan a afinar cadenas de mando y reducir tiempos de reacción, que las autoridades consideran decisivo si la tensión con Estados Unidos se prolonga o escala.
A corto plazo, el ministerio de Defensa prevé mantener activo el despliegue y extender tareas a otras regiones, con una combinación de control interno, protección de instalaciones estratégicas, patrullaje fronterizo y aseguramiento de hospitales y ejes viales. La clave –expone el discurso oficial– es multiplicar los mecanismos de alerta temprana y movilización flexible para disuadir y, de ser necesario, responder ante cualquier incursión o acción hostil.
El gobierno bolivariano sostiene que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe es una “amenaza directa” y que su postura defensiva no busca escalar, pero sí blindar la continuidad del Estado y la normalidad civil.